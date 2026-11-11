Từ việc 12 khách Việt bị bỏ lại ở Lào: Du khách cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

(GLO)- Thanh toán tour Bắc Lào trọn gói nhưng đến ngày về, 12 du khách mới phát hiện chưa có vé máy bay, buộc phải tự mua vé về nước. Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch CompassTrip là lời cảnh báo về rủi ro khi đặt tour và cách xử lý nếu bị bỏ mặc giữa hành trình.

Theo phản ánh của Báo Văn hóa và Tuổi Trẻ Online, đoàn 12 khách tham gia tour Bắc Lào 5 ngày 4 đêm do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch CompassTrip tổ chức, khởi hành ngày 24-10, dự kiến kết thúc ngày 28-10-2026. Tour có giá 12,9 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn uống và tham quan.

Khách tự mua vé máy bay từ Lào về Việt Nam sau khi bị bỏ rơi. Ảnh: FBNV/VHO

Tuy nhiên, đến ngày cuối hành trình, trưởng đoàn thông báo chưa liên lạc được với người điều hành công ty, đồng thời chưa có thông tin về vé máy bay trở về Việt Nam và phương án di chuyển từ Luang Prabang về Viêng Chăn.

Trong tình thế bị động tại nước ngoài, các thành viên phải tự tìm cách trở về với chi phí vé máy bay phát sinh từ 4 đến 7,5 triệu đồng/người.

Báo Lao Động ngày 10-11 tiếp tục phản ánh 2 địa chỉ được công khai của CompassTrip tại TP. Hồ Chí Minh đều đóng cửa. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Liên Thanh Hồng cho biết công ty mất khả năng thanh toán do thua lỗ từ khoảng giữa năm 2026 và chưa thể giải quyết các vướng mắc với khách hàng.

Vụ việc đặt ra vấn đề về trách nhiệm của doanh nghiệp khi đã nhận tiền nhưng không cung cấp đầy đủ dịch vụ theo cam kết, khiến khách phải tự xoay xở khi đang ở nước ngoài.

Khi bị bỏ lại giữa hành trình, du khách cần ưu tiên an toàn, xác định vị trí và liên hệ ngay với hướng dẫn viên, trưởng đoàn hoặc bộ phận điều hành tour để yêu cầu phương án hỗ trợ. Nên trao đổi qua tin nhắn, email hoặc hình thức có thể lưu lại làm chứng cứ.

Nếu doanh nghiệp không phản hồi hoặc không bố trí được phương án an toàn, du khách cần chủ động tìm nơi lưu trú, phương tiện di chuyển phù hợp. Khi gặp nguy hiểm ở nước ngoài, cần liên hệ cơ quan chức năng sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam để được hỗ trợ.

Đồng thời, cần lưu giữ hợp đồng tour, hóa đơn, chứng từ thanh toán, vé máy bay, xác nhận đặt phòng, lịch trình và toàn bộ trao đổi với doanh nghiệp. Các khoản phát sinh như vé máy bay thay thế, tiền khách sạn, tàu xe, ăn uống cần có hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ yêu cầu giải quyết.

Sau khi bảo đảm an toàn, khách nên gửi yêu cầu bằng văn bản đến doanh nghiệp, nêu rõ dịch vụ không được cung cấp, số tiền đã thanh toán, thiệt hại phát sinh và đề nghị hoàn trả, bồi thường nếu có căn cứ.

Theo Luật Du lịch năm 2017, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng, quản lý khách theo chương trình đã thỏa thuận và áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 cũng quy định quyền được cung cấp dịch vụ đúng nội dung giao kết và quyền yêu cầu giải quyết khi quyền lợi bị xâm phạm. Nếu thương lượng không thành, du khách có thể lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

Để hạn chế rủi ro, trước khi mua tour, khách nên kiểm tra giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, thông tin pháp lý và địa chỉ doanh nghiệp; yêu cầu hợp đồng ghi rõ lịch trình, dịch vụ bao gồm, điều kiện hủy tour, hoàn tiền và trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Với tour nước ngoài, cần xác minh mã đặt chỗ vé máy bay (PNR), kiểm tra cả vé chiều đi và chiều về trực tiếp với hãng hàng không; đồng thời xác nhận thông tin khách sạn, bảo hiểm và đầu mối hỗ trợ tại nước sở tại.