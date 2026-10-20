Quán nổi tiếng, đông khách có đồng nghĩa an toàn?

(GLO)- Nhiều hàng quán nổi tiếng tại Nha Trang vừa bị xử phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm. Thực tế này đặt ra câu hỏi: Quán đông khách, được nhiều người đánh giá tốt có thực sự an toàn? Du khách cần lưu ý gì trước khi lựa chọn nơi ăn uống?

Những quán ăn đông khách, được giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội thường là lựa chọn ưu tiên của du khách khi đến một điểm du lịch.

Tổ công tác của phường Nha Trang kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Ảnh: H.T/TTO

Tuy nhiên, thực tế tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho thấy, danh tiếng và lượng khách không phải là căn cứ đủ để khẳng định một cơ sở kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngày 19-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, địa phương đã kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch và phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã xử phạt các cơ sở vi phạm với tổng số tiền 169 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số những cơ sở bị xử phạt có nhiều hàng quán nổi tiếng, chuyên phục vụ khách du lịch như: hải sản Tám Mẹo, The Local 2, Nem nướng Ninh Hòa Đặng Văn Quyên, Hà cơm gà, các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực đảo Trí Nguyên…

Một nhà hàng đông khách hay nhận được nhiều đánh giá tích cực không đồng nghĩa mọi khâu trong quy trình phục vụ đều bảo đảm an toàn. Vì vậy, khi chọn quán ăn, trước hết, du khách cần quan sát điều kiện vệ sinh chung, đặc biệt là khu vực chế biến nếu có thể nhìn thấy.

Không gian sạch sẽ, bàn ghế được vệ sinh thường xuyên, thực phẩm được che đậy và rác thải được thu gom đúng cách là những dấu hiệu nên lưu ý.

Thứ hai, cần quan sát cách nhân viên xử lý thực phẩm. Thực phẩm sống và chín phải được bảo quản, chế biến riêng biệt; dụng cụ dùng cho từng loại thực phẩm cần được phân biệt phù hợp. Người trực tiếp chế biến phải tuân thủ các yêu cầu vệ sinh cá nhân, nhất là khi tiếp xúc với thức ăn đã nấu chín.

Việc bảo quản thực phẩm chế biến sẵn là một trong những điều du khách cần lưu tâm khi chọn quán ăn. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Thứ ba, hãy chú ý đến tình trạng và cách bảo quản món ăn. Nên thận trọng với thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi bất thường hoặc được bày bán trong điều kiện không phù hợp. Với hải sản, thịt và các món ăn dễ hỏng, cần đặc biệt quan tâm đến độ tươi và điều kiện bảo quản.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham khảo đánh giá từ nhiều nguồn, ưu tiên những phản hồi có thông tin cụ thể về chất lượng món ăn và vệ sinh. Tuy nhiên, đánh giá trực tuyến chỉ mang tính tham khảo, không thể thay thế việc quan sát thực tế.

Đối với những cơ sở có dấu hiệu mất vệ sinh rõ ràng, du khách nên cân nhắc lựa chọn địa điểm khác. Nếu phát hiện vấn đề đáng lo ngại, có thể phản ánh với cơ quan chức năng địa phương.