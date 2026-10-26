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Từ 2 vụ du khách rơi xuống vực: Đừng đánh đổi an toàn lấy ảnh đẹp

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Tuổi Trẻ, Bộ Công an)

(GLO)- Liên tiếp xảy ra 2 vụ du khách gặp nạn khi tham quan tại Tuyên Quang và Đà Lạt trong những ngày qua, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi du lịch, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, vực sâu.

Theo thông tin từ Bộ Công an, chiều 24-10, một nam du khách sinh năm 2003, trú tại xã Yên Minh (tỉnh Tuyên Quang) bị rơi xuống vực khi tham quan điểm Cực Bắc Lũng Cú. Công an xã Lũng Cú đã phối hợp với lực lượng biên phòng, y tế và người dân địa phương tiếp cận, đưa nạn nhân đến nơi an toàn để sơ cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

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Nam du khách gặp nạn khi tham quan điểm Cực Bắc (Tuyên Quang). Ảnh nguồn Báo Tuổi Trẻ

Ngày 25-10, một nữ du khách người Malaysia bị rơi xuống hố sâu khoảng 10 m trong rừng thông khi đi leo núi cùng nhóm bạn tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Những người có mặt tại hiện trường tìm cách hỗ trợ nhưng không thể đưa nạn nhân lên; lực lượng cứu hộ, cứu nạn sau đó tiếp cận và giải cứu người gặp nạn, đưa đi cấp cứu.

Hai sự việc cho thấy những chuyến đi khám phá thiên nhiên luôn tiềm ẩn rủi ro, kể cả khi người tham gia đã quen địa hình hoặc đi cùng bạn bè. Địa hình hiểm trở, tầm nhìn hạn chế, mặt đất trơn trượt và việc chủ quan khi tiếp cận khu vực nguy hiểm đều có thể dẫn đến tai nạn.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhu cầu tìm kiếm những góc chụp độc đáo khiến một số người đứng sát mép vực, vượt hàng rào hoặc tiếp cận vách đá để ghi hình. Tuy nhiên, chỉ một bước chân hụt hoặc thay đổi bất ngờ của thời tiết cũng có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm. Du khách không nên làm theo những hình ảnh mạo hiểm trên mạng, bởi điều kiện thực tế và khả năng xử lý của mỗi người không giống nhau.

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Lực lượng chức năng cứu du khách bị rơi xuống hố sâu Ảnh: Văn Minh/Dân Trí

Công an xã Lũng Cú khuyến cáo người dân và du khách, nhất là khi tham quan khu vực miền núi, cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn an toàn; giữ khoảng cách với vách đá, taluy và vực sâu; không tự ý di chuyển hoặc chụp ảnh tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi phát hiện người gặp nạn, cần báo ngay cho lực lượng chức năng, không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm nếu không có điều kiện bảo đảm an toàn.

Để hạn chế rủi ro, du khách nên tìm hiểu trước địa hình, thời tiết, quy định tại điểm đến và lựa chọn lịch trình phù hợp với sức khỏe. Với hoạt động leo núi, trekking hoặc khám phá rừng, cần sử dụng giày có độ bám tốt, trang phục phù hợp, mang đủ nước uống, đồ ăn nhẹ, vật dụng sơ cứu cần thiết và giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm.

Du khách nên đi theo nhóm, không tự ý tách đoàn hoặc thay đổi lộ trình; ưu tiên hướng dẫn viên và đơn vị tổ chức đủ điều kiện khi tham gia hoạt động có nguy cơ cao. Nếu thời tiết xấu, địa hình không bảo đảm hoặc cảm thấy mệt, cần dừng hành trình và tìm nơi an toàn, không cố tiếp tục để kịp lịch trình.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng khuyến cáo các địa phương tăng cường cảnh báo rủi ro đối với tour tự phát, đồng thời đề nghị du khách ưu tiên lựa chọn chương trình do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, tìm hiểu điều kiện an toàn và cân nhắc tham gia bảo hiểm du lịch.

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