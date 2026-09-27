Festival Thu Hà Nội 2026: 9 không gian nào đáng trải nghiệm nhất?

(GLO)- Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ mang đến 9 không gian trải nghiệm đa dạng, tái hiện những giá trị đặc trưng của Thủ đô từ di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực đến nghệ thuật và sáng tạo.

Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ mang đến 9 không gian trải nghiệm đa dạng, độc đáo. Ảnh: Travellive

Với không gian tổng thể khoảng 5.000 m² tại Công viên Thống Nhất, Festival Thu Hà Nội 2026 được thiết kế thành 9 không gian chức năng mang những sắc thái riêng.

Đây cũng là những điểm đến để người dân, du khách trải nghiệm vẻ đẹp văn hóa, du lịch và nhịp sống Hà Nội qua nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Từ “Hà Nội xưa” đến những trải nghiệm công nghệ

Nổi bật trong hành trình là Không gian Di sản Hà Nội - nơi tái hiện hình ảnh “Hà Nội xưa” với phố cổ, Hồ Gươm, hàng cây lá vàng, mái ngói rêu phong, tường vàng và cửa gỗ.

Hồ Gươm mùa thu. Ảnh: VOV

Các tư liệu, hình ảnh di sản được kết hợp công nghệ mapping, mô phỏng nhiều danh thắng tiêu biểu như: cầu Thê Húc, Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long, Chùa Hương, Ba Vì, Sóc Sơn, làng cổ Đường Lâm.

Không gian Du lịch và trải nghiệm lại mang đến cách khám phá Hà Nội theo hướng hiện đại, giới thiệu các sản phẩm, tour tuyến du lịch mùa thu; đồng thời ứng dụng bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và công nghệ thực tế ảo VR/AR.

Trong khi đó, Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng đưa du khách đến gần hơn với các giá trị nghề truyền thống. Những sản phẩm, câu chuyện và hoạt động trải nghiệm gắn với các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc… tạo cơ hội để du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn trực tiếp tìm hiểu quá trình tạo nên sản phẩm thủ công.

“Gom” sắc màu vùng miền và hương vị mùa thu

Festival đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và tạo không gian giao lưu quốc tế. Ảnh: Traveloka.com

Một điểm dừng đáng chú ý khác là Không gian Kết nối các địa phương, giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa, đặc sản và sản phẩm OCOP của nhiều địa phương. Qua đó, Festival trở thành nơi kết nối Hà Nội với các vùng miền, mở rộng hành trình khám phá từ Thủ đô đến nhiều điểm đến khác.

Không gian Giao lưu quốc tế mang đến màu sắc văn hóa đa dạng thông qua sự tham gia của các đại sứ quán và tổ chức quốc tế. Đây là điểm kết nối văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Không thể thiếu trong hành trình khám phá mùa thu là Không gian Ẩm thực Hà Nội. Những thức quà, món ăn gắn với Hà Nội như: cốm, trà sen, bánh trung thu, phở, bún thang, bún chả… được giới thiệu cùng các hoạt động trình diễn chế biến, giao lưu với nghệ nhân, đầu bếp và thưởng thức.

Những hạt cốm xanh dẹt được gói trong lá sen vừa để giữ độ dẻo, vừa làm dậy lên hương thơm nhẹ như mang cả mùa thu đến Hà Nội. Ảnh: Internet

Nghệ thuật kể chuyện về Hà Nội

Không gian Văn hóa - Thể thao và Du lịch giới thiệu các ấn phẩm, hình ảnh, video về di sản, điểm đến và những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch của Thủ đô.

Với những người yêu hội họa, Không gian Triển lãm tranh mang đến các tác phẩm xoay quanh chủ đề mùa thu Hà Nội, đồng thời tổ chức những hoạt động sáng tạo, workshop để du khách trực tiếp tham gia.

Khép lại hành trình là Không gian Nghệ thuật và Sáng tạo, nơi tập trung sân khấu và các chương trình biểu diễn. Nghệ thuật truyền thống, hiện đại, mini show, nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, workshop và các hoạt động check-in tạo nên không khí lễ hội sôi động.