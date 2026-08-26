Các cơ sở lưu trú ở khu vực Pleiku sẵn sàng đón khách dịp lễ 2-9

(GLO)- Chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa dầm kéo dài cùng một số yếu tố khác, hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) thời gian qua tương đối ảm đạm. Tuy nhiên, tình hình được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Tại khu vực Pleiku, khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai (đường Hùng Vương, phường Pleiku) là khách sạn 4 sao duy nhất và có công suất phòng lớn với 163 phòng thuộc nhiều phân khúc. Đây là một trong những địa điểm lưu trú được nhiều du khách, khách công tác lựa chọn khi đến phố núi; đồng thời là nơi tổ chức các hội nghị, sự kiện.

Mường Thanh Grand Gia Lai là khách sạn 4 sao duy nhất tại Pleiku. Ảnh: Trà My

Tuy nhiên, theo bà Hồ Vũ Bảo Lộc – Giám đốc điều hành Mường Thanh Grand Gia Lai, tình hình lưu trú tại khu vực Pleiku nói chung và Mường Thanh Grand Gia Lai nói riêng thời gian qua tương đối ảm đạm.

Bà Lộc đánh giá, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vắng vẻ là thời tiết mưa dầm kéo dài gần 2 tháng qua tại khu vực Pleiku. Việc mưa chiếm nhiều thời gian trong ngày khiến quỹ thời gian dành cho các hoạt động đi lại, tham quan, khám phá thiên nhiên của du khách bị bó hẹp.

Bởi vậy, trước tình hình thời tiết này, nhiều du khách tỏ ra đắn đo, không đặt phòng quá sớm hoặc lựa chọn những điểm đến có thời tiết thuận lợi hơn.

Khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách khi đến với Pleiku. Ảnh: Trà My

Bên cạnh đó, một địa phương có đặc thù tương đương như Pleiku là Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), lễ hội sầu riêng được tổ chức với quy mô lớn, kéo dài đến hết 2-9, thu hút du khách từ nhiều địa phương.

Do đó, du khách có thể chủ động lựa chọn những nơi có lễ hội đặc trưng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Mặt khác, sau khi trải nghiệm một địa phương ở khu vực Tây Nguyên, du khách có xu hướng lựa chọn một điểm đến khác biệt hơn cho kỳ nghỉ lễ.

“Hiện tại, chỉ có 10% số phòng được đặt trước trong dịp lễ. Chúng tôi hy vọng những ngày cận lễ, tình hình sẽ khả quan hơn khi Pleiku vẫn là một trong những địa điểm có nét đặc trưng riêng, rất đáng để trải nghiệm” - bà Lộc chia sẻ.

Trong khi đó, tại khách sạn 3 sao Khánh Linh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku), tính đến ngày 25-8 vẫn chưa có khách đặt trước phòng dịp lễ. Dẫu vậy, theo bà Lê Hà Hoàng Ngân - Quản lý khách sạn, đây là xu hướng chung của du khách khi đến khu vực Pleiku. Hầu hết du khách hiểu rằng Pleiku không quá đông đúc, náo nhiệt và nguồn phòng dồi dào nên thường không chịu áp lực phải đặt phòng sớm, ngay cả trong dịp lễ.

Chị Ngân cho hay: “Các năm trước, phải đến sát lễ mới có khách đặt phòng. Vào những ngày lễ chính, hầu như đều kín khách với 52 phòng thuộc nhiều hạng. Hiện tại, khách sạn Khánh Linh có nhiều hạng phòng, giá từ 800 nghìn đồng đến 2,6 triệu đồng. Dịp lễ này, khách sạn sẽ không tăng giá để sẵn sàng chào đón du khách đến với phố núi”.

Nhiều du khách lựa chọn homestay để trải nghiệm những dịch vụ, không gian đậm đà bản sắc. Ảnh: Lưu Xuân

Tại khu vực Pleiku, homestay cũng là loại hình lưu trú mang đậm bản sắc. Trong đó, homestay Tiên Sơn Pleiku (đường Đào Duy Từ, xã Biển Hồ) là một trong những lựa chọn được nhiều du khách quan tâm nhờ vị trí thuận lợi, gần khu du lịch Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi và núi lửa Chư Đang Ya.

Homestay Tiên Sơn Pleiku trang trí chuẩn bị đón khách dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: Lưu Xuân

Đây cũng là một trong những homestay có quy mô lớn tại Pleiku, với 29 phòng, giá từ 750 nghìn đồng đến 6 triệu đồng tùy hạng phòng và số lượng khách. Trong đó, có những phòng lớn, sức chứa 15-20 người, cùng hồ bơi và khu vực lửa trại riêng. Tổng sức chứa của homestay khoảng 200 người.

Anh Cao Huyền Tuấn Anh - Chủ homestay Tiên Sơn Pleiku, cho biết dịp lễ này cơ sở sẽ không tăng giá phòng cũng như các dịch vụ liên quan. Đặc biệt, trong những ngày cận lễ và sau kỳ nghỉ lễ, cơ sở còn áp dụng chính sách tri ân, giảm từ 10-20% giá phòng.

Du khách thích thú với trải nghiệm lửa trại ở homestay Tiên Sơn Pleiku. Ảnh: Lưu Xuân

Hiện tại, Tiên Sơn Pleiku đã có khoảng 45% số phòng được đặt trước cho dịp lễ. Đây là con số khá khiêm tốn so với các năm trước, song được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng khi kỳ nghỉ lễ đến gần.

“Để khách có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi đã trang trí cờ, hoa, băng rôn để tạo không khí chào mừng Quốc khánh, cùng nhiều góc check-in. Dịp lễ, homestay cũng có các hoạt động như đốt lửa trại, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên mang đậm bản sắc.

Dịp này, thời tiết Pleiku khá mát mẻ, rất thích hợp để các gia đình nghỉ ngơi trước khi trở lại với công việc và các em nhỏ chuẩn bị bước vào năm học mới” - anh Tuấn Anh hồ hởi.