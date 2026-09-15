“Chở” mùa thu Hà Nội về An Khê

(GLO)- Tại Công viên Quang Trung (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), chiếc xe hoa “chở đầy” sắc thu Hà Nội đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Giữa mùa mưa Tây Nguyên, sắc thu Hà Nội hiện hữu thật gần gũi, nên thơ.

Những ai yêu mến Hà Nội hẳn sẽ không xa lạ với hình ảnh những chiếc xe hoa chở sắc thu qua phố. Không chỉ hiện diện trên những con đường của Thủ đô, hình ảnh ấy nay được tái hiện giữa lòng An Khê, mang theo chút dịu dàng, nên thơ của mùa thu Hà Nội.

Xe hoa mang sắc thu Hà Nội giữa lòng An Khê. Ảnh: Chu Hằng

Lấy cảm hứng từ những chiếc xe chở hoa mang đặc trưng của mùa thu Hà Nội, bạn Đào Nhi (SN 2004, phường An Khê) đã khéo léo lựa chọn, sắp đặt nhiều loại hoa theo phong cách riêng, tạo nên góc check-in ngập tràn sắc màu.

Nhi chia sẻ: “Tôi từng học tập và làm việc ở Hà Nội nên rất yêu mùa thu nơi đây. Từ tình yêu ấy, cùng mong muốn mang một chút sắc thu Hà Nội về với Gia Lai, tôi đã tự mày mò, tìm cách làm nên chiếc xe hoa để người dân và du khách có thể ngắm nhìn, cảm nhận và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp”.

Chiếc Honda Cub 50cc cũ được chọn để trang trí thành xe hoa với nhiều loại hoa như baby, cẩm chướng, sen, cúc trắng... Những bông hoa bằng lụa được tạo hình với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau rồi khéo léo sắp đặt trên xe. Bên cạnh là tấm bảng nhỏ với dòng chữ: “Xin chào mùa thu, tớ đã đợi cậu cả mùa hè”.

Bạn Đào Nhi dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc cho khách bên xe hoa. Ảnh: Chu Hằng

Để những bức ảnh thêm sinh động, người dân có thể lựa chọn các bó hoa được chuẩn bị sẵn như hoa sen, hoa hồng,... kết hợp với áo dài hoặc những bộ trang phục yêu thích. Với mức phí 40.000 đồng, khách có thể thoải mái chụp ảnh và được hỗ trợ chụp bằng máy ảnh.

Để tái hiện trọn vẹn hơn không khí mùa thu Hà Nội, Nhi đã dành nhiều thời gian tìm kiếm một không gian phù hợp. “Tôi chọn khu vực Quảng trường Quang Trung bởi nơi đây có hàng cây xanh, con đường khá giống không gian ở Hà Nội. Tôi muốn khi mọi người đến đây không chỉ nhìn thấy một chiếc xe hoa mà còn cảm nhận được một chút không khí mùa thu Hà Nội” - Nhi cho hay.

Từ khi xuất hiện, chiếc xe hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều bạn trẻ chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi tìm đến chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Bạn Hà Thị Trang (SN 2008, phường An Khê) cho biết: Khi biết xe hoa xuất hiện tại An Khê, Trang đã cùng bạn trang điểm, chuẩn bị trang phục để đến chụp ảnh. “Em từng có dịp đến Hà Nội và được nhìn thấy những chiếc xe hoa ở đó. Vì vậy, khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc này, em rất hào hứng. Những chiếc xe hoa ở đây chưa thể tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp mùa thu Hà Nội nhưng với chúng em, có được một góc nhỏ mang sắc thu giữa phố núi như thế này đã là điều rất tuyệt vời rồi” - Trang chia sẻ.

Chi Thùy lưu giữ khoảnh khắc bên xe hoa. Ảnh: Chu Hằng

Sau nhiều lần đi ngang bắt gặp chiếc xe hoa, chị Hồ Thị Thu Thùy (SN 1992, xã Cửu An) tranh thủ dịp cuối tuần đến chụp ảnh. Chị bày tỏ: “Những bó hoa xinh xắn được sắp đặt công phu trên chiếc xe tạo nên một góc nhỏ rất duyên dáng. Trước đây, tôi chỉ biết đến hình ảnh những chiếc xe hoa mùa thu Hà Nội qua mạng xã hội nên khi thấy chúng xuất hiện ngay giữa An Khê, tôi thấy rất mới lạ và thích thú”.

Vừa nhìn thấy chiếc xe, em Nguyễn Trần Tú Anh (SN 2019, phường An Khê) đã nhờ mẹ đưa tới chụp ảnh. “Khi đi học qua đây, em thấy xe hoa nên đã nhờ mẹ đưa đi chụp ảnh. Em được mẹ tết tóc, mang bộ áo dài thật xinh”-Tú Anh hồn nhiên nói.

Người dân chờ đợi để chụp ảnh bên chiếc xe chở hoa mang tông màu của mùa thu. Ảnh: Chu Hằng

Không có những con phố cổ kính, hàng cây chuyển màu hay tiết trời se lạnh đặc trưng, "mùa thu Hà Nội" ở An Khê được tái hiện bằng một chiếc xe nhỏ, những bông hoa lụa nhiều màu sắc và sự háo hức của người dân khi tìm đến.