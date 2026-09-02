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Lý do đặc biệt khiến du khách Anh chọn du lịch Việt Nam

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Mặc dù cách xa, nhưng du khách Anh được khuyên nên chọn du lịch Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau.

Hãy hỏi bất kỳ một người Anh nào đó vào giữa mùa đông xem họ muốn ở đâu, và câu trả lời rất có thể là "bất cứ nơi nào ngoại trừ ở đây", theo báo Anh The Times và đó là cơ sở để tờ báo bình chọn "10 địa điểm tốt nhất để tận hưởng nắng ấm mùa đông với giá cả phải chăng".

Trong kỳ nghỉ đông, nắng ấm thường gợi lên hình ảnh những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhưng vẫn có rất nhiều nơi nắng ấm với giá cả phải chăng hơn. Các điểm đến ngắn ngày từ Anh có thể kể đến Síp, quần đảo Canary và Marocco. Những nơi này thường được hưởng lợi từ các tuyến bay giá rẻ ngay cả trong mùa cao điểm, và có rất nhiều chỗ ở tuyệt vời.

Vịnh Lan Hạ nhìn từ trên cao
Vịnh Lan Hạ nhìn từ trên cao

Tuy nhiên, theo The Times, cũng có các địa điểm xa hơn nhưng bù lại chi phí sinh hoạt thấp hơn, nắng ấm kéo dài và mới mẻ hơn. Những điểm đến đầy triển vọng này đáp ứng nhiều kỳ vọng hơn cho du khách phương Tây và bài viết đề xuất hãy đến các điểm đến ở miền Bắc Việt Nam cho kỳ nghỉ đông sắp tới.

Hành trình khám phá được gợi ý bao gồm một chuyến đi thuyền quanh vịnh Lan Hạ (vùng lân cận ít khách du lịch hơn của Hạ Long) sẽ cho bạn thấy làn nước màu bạc hà điểm xuyết bởi những dãy núi đá vôi nhấp nhô và những tấm lưng êm ái của cá heo. Khu phố cổ Hà Nội là sự pha trộn tuyệt vời giữa kiến trúc Pháp và Việt Nam trong khi ở các khu bảo tồn thiên nhiên vùng cao như Vườn quốc gia Ba Bể, các cộng đồng dân cư canh tác vườn rừng bên bờ những hồ nước rộng lớn. Chuyến du ngoạn 3 ngày 2 đêm từ Hạ Long đến vịnh Lan Hạ của Viator đủ ngắn để phù hợp với những người có ngân sách hạn chế, nhưng đủ dài để cho phép bạn khám phá một cách thư thái vùng đất hấp dẫn này của Việt Nam. Các hoạt động trên tàu bao gồm lớp học nấu ăn, thái cực quyền và câu mực.

Các điểm đến còn lại trong danh sách "10 địa điểm tốt nhất để tận hưởng nắng ấm mùa đông với giá cả phải chăng": Marrakesh, Morocco; Biển Đỏ, Hy Lạp; đảo Síp; Canary Islands, Tây Ban Nha; Belize; Yucatan, Mexico; Arizona, Mỹ; Jamaica; Accra, Ghana.

Theo Vi Nguyễn (TNO)

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