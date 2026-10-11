Từ gần 50 triệu đồng cho tour xuyên Việt 39 ngày 38 đêm: Có gì đặc biệt?

(GLO)- NewStar Tour vừa công bố hành trình xuyên Việt 39 ngày 38 đêm, dự kiến khởi hành từ ngày 16-11-2026. Du khách có thể chọn chặng đi, thời gian và tiêu chuẩn lưu trú, với giá tour trọn gói từ gần 50 triệu đồng.

Chương trình được xây dựng sau quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế nhằm kết nối các điểm đến, di sản, không gian văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân trên khắp Việt Nam.

Hành trình cho phép du khách lựa chọn thời gian, chặng đi và tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp thay vì bắt buộc tham gia toàn bộ chương trình. Ảnh: NDO

Ý tưởng xây dựng hành trình được ông Lương Duy Ngân - Chủ tịch HĐQT NewStar Group, Tổng giám đốc NewStar Tour, ấp ủ từ năm 2022. Theo ông Ngân, bài toán đặt ra là làm thế nào để kết nối nhiều vùng miền trong một hành trình dài, đồng thời tạo điều kiện cho những người không thể dành trọn 39 ngày đi du lịch vẫn có cơ hội tham gia.

Thay vì tổ chức một đoàn khách cố định đi từ đầu đến cuối, doanh nghiệp thiết kế khoảng 60 tour thành phần, giúp du khách lựa chọn một hoặc nhiều chặng tùy nhu cầu. Hệ thống dự kiến có 31 điểm dừng, đón khách cố định và 31 xe 45 chỗ vận hành theo vòng tròn.

Với cách tổ chức này, du khách không nhất thiết phải xuất phát từ Hà Nội. Người dân tại các địa phương như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An hay Hà Tĩnh có thể tham gia tại những điểm đón được bố trí trên tuyến. Khách cũng có thể lựa chọn điểm xuống phù hợp với kế hoạch cá nhân.

Một điểm đáng chú ý khác là NewStar Tour cho biết không đặt điều kiện phải đủ số lượng khách nhất định mới tổ chức khởi hành. Lượng khách tại các điểm đón, trả có thể thay đổi, trong khi lịch trình và dịch vụ của chương trình vẫn được duy trì theo phương án vận hành của doanh nghiệp.

Hành trình chủ yếu sử dụng ô tô, xuất phát từ Nhà hát Lớn Hà Nội, đi qua nhiều địa phương từ Bắc vào Nam rồi trở lại Hà Nội. Chương trình kết hợp tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, không gian văn hóa và trải nghiệm đời sống địa phương.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, du khách có thể khám phá Nha Trang, Dốc Lết, Vũng Rô, Mũi Điện và Tuy Hòa. Ở chặng cuối, chương trình kết nối các điểm đến tại Nghệ An và Ninh Bình như quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cố đô Hoa Lư, Động Am Tiên, Hang Múa, Tràng An và Khu du lịch Tam Chúc trước khi trở về Hà Nội.

Bên cạnh lịch trình linh hoạt, khách còn được lựa chọn tiêu chuẩn lưu trú 3 sao, 4 sao hoặc 5 sao tại từng chặng, thay vì phải duy trì một hạng khách sạn xuyên suốt hành trình.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, giá tour trọn gói dành cho người lớn được công bố ở 3 mức: 49,999 triệu đồng với khách sạn 3 sao; 63,999 triệu đồng với khách sạn 4 sao và 83,999 triệu đồng với khách sạn 5 sao.

Sau lễ công bố ngày 10-10, NewStar Tour dự kiến tổ chức sự kiện mở bán đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 13-10, tiếp đó là khoảng 15 sự kiện tại các địa phương trên cả nước.

Doanh nghiệp cũng cho biết hành trình hiện tại chưa bao phủ các khu vực như Đông Bắc, Tây Bắc và hệ thống biển, đảo. Trong thời gian tới, đơn vị dự kiến nghiên cứu kết nối thêm các tuyến phía Bắc, hướng tới hình thành hành trình khám phá Việt Nam dài khoảng 70 ngày nếu mở rộng đầy đủ các tuyến.