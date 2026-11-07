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Ngày hội Việt Nam Xanh (7-11): Người dân mang rác tái chế đến đâu để đổi quà?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, BTC)

(GLO)- Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-11 tại TP. Hồ Chí Minh. Người dân có thể mang vật liệu tái chế đến các điểm tiếp nhận để đổi quà, trải nghiệm hoạt động sống xanh và nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Hôm nay (7-11), Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 chính thức khai mạc tại Công viên Phan Đình Phùng (số 123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững”.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay kích hoạt nguồn năng lượng xanh để khai mở Ngày Hội Việt Nam Xanh 2026. Ảnh: Quang Định/TTO

Một trong những hoạt động được nhiều người quan tâm là chương trình đổi rác tái chế lấy quà. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, người dân có thể mang các vật liệu có khả năng tái chế đến trạm đổi rác tại khuôn viên ngày hội để tham gia.

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, tận dụng những vật liệu còn giá trị sử dụng thay vì thải bỏ chung với rác sinh hoạt.

Đổi lại, người tham gia có cơ hội nhận nhiều phần quà thiết thực như sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH true MILK, Dutch Lady cùng các vật phẩm từ những đơn vị đồng hành.

Tuy nhiên, người tham gia nên ưu tiên mang các vật liệu tái chế đã được phân loại, làm sạch và bảo quản gọn gàng. Thông tin về danh mục tiếp nhận cụ thể, định mức đổi quà và số lượng quà tại từng trạm cần được xác nhận trực tiếp với Ban Tổ chức khi đến sự kiện.

Theo Ban Tổ chức, ngày hội chuẩn bị gần 17.000 phần quà dành cho khách tham quan. Đáng chú ý, chương trình còn có một xe điện VinFast trị giá 35 triệu đồng và 2 đèn bàn Philips, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng, dành cho hoạt động bốc thăm may mắn.

Ngoài đổi rác lấy quà, khách tham quan có thể trải nghiệm các trạm tương tác, trong đó có trạm trắc nghiệm kiến thức phân loại rác với những câu hỏi, tình huống trực quan về nhận biết và xử lý chất thải.

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Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan tại Ngày hội Việt Nam Xanh. Ảnh: BTC/TTO

Chương trình “Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh” cũng mang đến hành trình trải nghiệm tại 5 trạm xanh. Người tham gia thực hiện nhiệm vụ, tích lũy điểm sau khi được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ.

Tại khoảng 50 gian hàng, các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường, mô hình sản xuất bền vững, giải pháp tiết kiệm tài nguyên và sáng kiến chuyển đổi xanh. Một số hoạt động trải nghiệm như vẽ túi tote, tìm hiểu về nước, phân loại rác và trò chơi tương tác cũng được tổ chức.

Không khí ngày hội còn được khuấy động bằng 2 đêm nhạc vào buổi tối ngày 7 và 8-11, với sự góp mặt của NEGAV, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Trung Hiếu, Nguyễn Duyên Quỳnh, DANG HONG HAI và DILLAN.

Ngày hội Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp, chương trình kỳ vọng đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với cộng đồng, thúc đẩy thói quen phân loại, tái chế rác thải và tiêu dùng có trách nhiệm.

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