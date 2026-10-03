Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5%, đạt gần 71% mục tiêu năm

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng. Riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025, dù giảm 11,3% so với tháng trước.

Số liệu cho thấy thị trường khách quốc tế tiếp tục có sự phân hóa rõ giữa các khu vực. Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng, lần lượt đạt khoảng 3,9 triệu và 3 triệu lượt, chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Hà Nội ngày càng hấp dẫn du khách bởi những sản phẩm du lịch văn hóa đậm đà bản sắc. Ảnh: Phương Vi

Đáng chú ý, nhiều thị trường đang có tốc độ tăng khá cao. Nga đạt khoảng 1,1 triệu lượt, trở thành thị trường châu Âu lớn nhất của Việt Nam. Đài Loan (Trung Quốc) đạt 964 nghìn lượt, Mỹ 764 nghìn lượt; trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ và Australia.

Một số thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng mạnh, trong đó Philippines tăng 55,2%, Campuchia 40,5%, Singapore 29,8%, Indonesia 25,5%, Malaysia 18,1% và Thái Lan 10,1%. Khách Ấn Độ tăng 33%, Australia tăng 21%.

Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng khách đến Việt Nam cao nhất trong 9 tháng, với mức tăng 55%. Riêng thị trường Nga tăng 160,6%, đạt hơn 1 triệu lượt khách. Một số thị trường châu Âu khác cũng tăng như Đức 16,1%, Pháp 13,6% và Anh 9,7%.

Trong khi đó, châu Á vẫn là thị trường chủ lực, chiếm 74,5% tổng lượng khách quốc tế, nhưng mức tăng đạt 7,6%, thấp hơn các khu vực khác. Khách từ châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%.

Xét theo phương thức nhập cảnh, đường hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 83,2% tổng lượng khách quốc tế. Đường bộ chiếm 15,4% và đường biển 1,4%. Đáng chú ý, lượng khách nhập cảnh bằng đường bộ tăng 29,9%, đường biển tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh du lịch quốc tế vẫn chịu tác động từ chi phí vận tải, năng lượng và những bất ổn về kinh tế, địa chính trị. Theo thông tin được VietnamPlus dẫn lại, 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu chỉ tăng 0,4%.

Cùng với đà tăng khách quốc tế, hoạt động dịch vụ du lịch tiếp tục đóng góp vào xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam. Theo Cục Thống kê, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ đạt 26,10 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ; riêng dịch vụ du lịch đạt 13,06 tỷ USD, tăng 17,4%, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

Với trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế sau 9 tháng, Việt Nam đã hoàn thành gần 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Kết quả này tiếp tục mở rộng dư địa cho ngành du lịch trong những tháng cuối năm, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị chi tiêu của du khách.