35 điểm đến du lịch nông thôn bước vào cuộc đua bình chọn toàn quốc

(GLO)- Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 quy tụ 35 làng du lịch, điểm du lịch nông thôn tiêu biểu trên cả nước. Hội thi góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, cảnh quan, sản phẩm địa phương và thúc đẩy sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.

Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động nhằm nhận diện, tôn vinh những mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, có khả năng khai thác hiệu quả các giá trị về nông nghiệp, văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và tri thức địa phương.

Một góc làm Gò Cỏ nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngọc Trâm/VnExpress

Theo danh sách được công bố, có 35 làng du lịch, điểm du lịch nông thôn đủ điều kiện tham gia bình chọn. Các điểm đến trải rộng từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng, duyên hải miền Trung và khu vực Nam Bộ, mỗi nơi mang một nét đặc trưng riêng về thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Ở khu vực phía Bắc có những điểm đến như: thôn Bản Kun, bản Nà Tông (Tuyên Quang); bản Lao Chải, bản Sì Thâu Chải (Lai Châu); làng sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên); làng Quỳnh Sơn, làng Hữu Liên (Lạng Sơn); đồi chè Long Cốc, làng Hùng Lô (Phú Thọ); làng Yên Đức (Quảng Ninh); làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội)…

Khu vực miền Trung có các điểm đến như: Hang Múa, làng nghề Sinh Dược (Ninh Bình); Hoa Tiến và Sen quê Bác, Hành trình sen quê Bác (Nghệ An); làng Tân Hóa (Quảng Trị); Ngư Mỹ Thạnh, A Nôr (Huế); Sơn Tây Thượng, làng Gò Cỏ (Quảng Ngãi); BB Farm (Đắk Lắk).

Tại khu vực phía Nam, danh sách có Cồn Én, rừng tràm Trà Sư (An Giang); Cồn Chim, Mây tre đan Thủy Tuyết (Vĩnh Long); Chavi Garden, Cánh đồng bất tận (Tây Ninh); vườn hồng Tư Tôn (Đồng Tháp); Mũi Cà Mau và điểm du lịch Mười Ngọt (Cà Mau).

Theo thể lệ hội thi, các điểm đến được đánh giá dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính, gồm: sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Hội thi được triển khai theo 2 hình thức: Ban Giám khảo chấm điểm căn cứ hồ sơ dự thi, tài liệu minh chứng và kết quả thẩm định thực tế tại địa phương; đồng thời tổ chức bình chọn của cộng đồng thông qua cổng bình chọn trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội.

Hoạt động bình chọn dành cho 35 điểm đến được triển khai từ 0 giờ ngày 5-11 đến 23 giờ 59 phút ngày 20-11-2026.

Người dân và du khách có thể tham gia trên 3 nền tảng gồm cổng bình chọn trực tuyến của Ban Tổ chức, Facebook và TikTok. Mỗi người có thể bình chọn cho nhiều điểm đến khác nhau và tham gia đồng thời trên cả 3 nền tảng. Kết quả được tính bằng tổng số lượt bình chọn hợp lệ trên các kênh này.