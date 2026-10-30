Mở rộng tuyến đường tham quan du lịch quanh núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Sau chương trình khai hội “Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya” năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi kiểm tra, khảo sát tuyến đường xung quanh núi lửa Chư Đăng Ya.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm phục vụ người dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) chỉ đạo sau khi kiểm tra, khảo sát tuyến đường xung quanh núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Minh Trung

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo kiên quyết chấn chỉnh tình trạng hái hoa, bẻ cành, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên hoang sơ của khu vực núi lửa.

Nhằm tạo sự mới lạ, Ban Tổ chức quyết định điều chỉnh lại toàn bộ hạ tầng giao thông dạo cảnh. Theo đó, tuyến đường tham quan du lịch xung quanh núi lửa Chư Đang Ya được mở rộng và tổ chức di chuyển theo hướng 1 chiều, không chỉ giúp du khách ngắm nhìn thắng cảnh từ nhiều góc độ khác nhau mà còn góp phần phân luồng giao thông hiệu quả.

Ngoài ra, tuyến tham quan cũng kết nối, đưa du khách ghé thăm Nhà thờ cổ H'Bâu - một điểm đến mang đậm giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo, qua đó đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong suốt mùa lễ hội.