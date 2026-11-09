Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Tổng duyệt Lễ khai mạc Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-11, tại Sân vận động Pleiku, Ban Tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã tổng duyệt nghi thức khai mạc nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu chính thức diễn ra.

Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã tập trung rà soát trình tự các nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu và các đội bóng tham dự; đồng thời kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng và sự phối hợp giữa các bộ phận phục vụ.

Qua đó, đánh giá các khâu chuẩn bị, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, chu đáo, góp phần vào thành công chung của giải.

khai-mac-giai-dau.jpg
Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức giải đấu tập trung rà soát trình tự các nghi thức khai mạc. Ảnh: Minh Phương

Theo chương trình dự kiến, lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 10-11. Ngay sau đó, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku, với sự tham dự của 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

MU thắng không tưởng trong thế bị dẫn 2 bàn

MU thắng không tưởng trong thế bị dẫn 2 bàn

Ngoại hạng Anh

HLV Michael Carrick đã giải tỏa phần nào áp lực ngày càng đè nặng lên chiếc ghế của mình khi đội bóng của ông lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 để ấn định chiến thắng 3-2 trước AS Roma. Đây là kết quả giúp MU chấm dứt chuỗi 9 trận chỉ hòa và thua.

Tạo sân chơi gầy dựng phong trào bóng đá nữ

Tạo sân chơi gầy dựng phong trào bóng đá nữ

Bóng đá

(GLO)- Sau hiệu ứng tích cực từ đội bóng nữ xã Đak Đoa đoạt ngôi á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026, sau đó đội được chuyển giao cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) quản lý, đào tạo, phong trào bóng đá nữ tại Gia Lai đã nhận được sự quan tâm hơn.

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

U17 Việt Nam bước ra sân chơi World Cup: Ai có thể trở thành ngôi sao mới?

Bóng đá

Đội tuyển U17 Việt Nam đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết để sẵn sàng cho World Cup sắp tới. Trong hành trình chinh phục thử thách, 5 gương mặt xuất sắc dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, có thể trở thành ngôi sao mới ở sân chơi thế giới.

null