Tổng duyệt Lễ khai mạc Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

(GLO)- Chiều 9-11, tại Sân vận động Pleiku, Ban Tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã tổng duyệt nghi thức khai mạc nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu chính thức diễn ra.

Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã tập trung rà soát trình tự các nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu và các đội bóng tham dự; đồng thời kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng và sự phối hợp giữa các bộ phận phục vụ.

Qua đó, đánh giá các khâu chuẩn bị, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, chu đáo, góp phần vào thành công chung của giải.

Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức giải đấu tập trung rà soát trình tự các nghi thức khai mạc. Ảnh: Minh Phương

Theo chương trình dự kiến, lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 10-11. Ngay sau đó, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku, với sự tham dự của 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.