(GLO)- Trận U17 Việt Nam gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam), được phát trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV. Nếu thắng Mali, U17 Việt Nam chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội.

Cùng giờ, U17 Bỉ gặp U17 New Zealand ở trận còn lại của bảng G.

U17 Việt Nam hiện tạm đứng thứ 8 trong nhóm các đội xếp thứ ba tại U17 World Cup 2026, giảm một bậc so với ngày 25-11.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và Mali diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-11.

Sau 2 lượt trận, U17 Mali dẫn đầu với 6 điểm và đã giành vé đi tiếp, còn U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm.

U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân, sau đó hòa U17 New Zealand 3-3.

Với 5 bàn thắng và 6 bàn thua sau 2 trận, đội tạm giữ suất cuối trong nhóm các đội hạng ba có thể đi tiếp tính đến sáng 26-11, khi 4 bảng A, B, C và D đã hoàn tất.

Theo thể thức của FIFA, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội.

Nếu đánh bại U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại ít nhất là 0. Ngay cả khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, đội vẫn chắc chắn xếp trên ít nhất 4 đội hạng ba khác.

U17 Qatar đã kết thúc vòng bảng với 3 điểm, còn các đội đứng thứ ba ở bảng K và L chỉ có thể đạt tối đa 3 điểm.

U17 Ecuador có 4 điểm và hiệu số 0. Nếu bằng điểm và hiệu số với đội bóng Nam Mỹ, U17 Việt Nam vẫn xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn.

Nếu hòa U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ có 2 điểm. Khi đó, đội chỉ còn cơ hội đi tiếp nếu U17 New Zealand không thắng U17 Bỉ, đồng thời phải chờ kết quả ở các bảng khác.

Cả 4 đội đứng thứ ba tại các bảng đã khép lại đều có ít nhất 3 điểm, trong khi Tanzania, Trung Quốc, Nhật Bản và Romania, 4 đội đang xếp sau U17 Việt Nam, vẫn còn 1 trận.