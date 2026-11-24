(GLO)- U17 Việt Nam 3 lần gỡ hòa trước U17 New Zealand, khép lại trận đấu với tỷ số 3-3 tại Qatar. Pha đánh đầu của Trương Nguyễn Duy Khang ở phút 90+2 mang về điểm số đầu tiên cho đội tuyển ngay trong lần đầu dự U17 World Cup 2026.

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Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới U17 New Zealand. Ảnh: VFF

Ở lượt trận thứ hai bảng G, khởi tranh lúc 22 giờ 30 phút ngày 23-11 (giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone, U17 New Zealand mở tỷ số ở phút 19.

Jack Clegg đón đường căng ngang của Matias Nunez rồi dứt điểm cận thành, giúp đội bóng châu Đại Dương dẫn 1-0 khi hiệp một kết thúc.

Phút 49, Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt trực tiếp gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam. Chỉ 3 phút sau, John Woldegiorgis đánh đầu đưa U17 New Zealand vượt lên.

Đến phút 58, Nguyễn Lực chuyền bóng qua hàng phòng ngự đối phương để Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống, dứt điểm quân bình tỷ số 2-2.

Ethan Dyer ghi bàn ở phút 66, lần thứ ba đưa U17 New Zealand vượt lên dẫn trước. Sang phút bù giờ thứ hai, bóng bật ra trong vòng cấm sau pha cản phá của thủ môn đối phương. Duy Khang lao vào đánh đầu, ấn định tỷ số 3-3.

Sau trận thua U17 Bỉ 2-3 ở lượt mở màn, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland có 1 điểm và đứng thứ ba bảng G, trên U17 New Zealand nhờ hiệu số bàn thắng bại.

U17 Mali dẫn đầu với 6 điểm và đã giành vé đi tiếp sau khi thắng U17 Bỉ 2-1. U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam). Nếu thắng, đội tuyển sẽ có 4 điểm để cạnh tranh suất vào vòng 32 đội.

Theo thể thức U17 World Cup 2026, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp.