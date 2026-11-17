(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá ngày 17-11 ghi nhận chiến thắng ấn tượng 5-0 của Đức trước Hà Lan tại UEFA Nations League. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định ngôi vô địch Casper Cup 2026 với Kyrgyzstan.

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Rạng sáng 17-11 (giờ Việt Nam), loạt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý.

Tâm điểm là chiến thắng cách biệt 5-0 của đội tuyển Đức trước Hà Lan. Thụy Sĩ cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Scotland 4-0, còn Slovenia vượt qua Bắc Macedonia với tỷ số 3-0.

>> Xem lại trận đấu Đức - Hà Lan tại đây.

Ở các trận đấu khác, Quần đảo Faroe thắng Moldova 1-0; Kazakhstan hòa Slovakia 2-2; Estonia vượt qua Bulgaria 2-1; Iceland đánh bại Luxembourg 3-0 và Lithuania thắng Liechtenstein 2-1. Hy Lạp giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Serbia, trong khi Gibraltar hòa Malta 1-1.

Đáng chú ý, đội tuyển Đức có chiến thắng ấn tượng trước Hà Lan trong cuộc đối đầu quyết định thứ hạng bảng A2. Derry Scherhant mở tỷ số ở phút 41.

Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Marc-André ter Stegen và Kevin Schade của tuyển Đức tranh chấp với Virgil van Dijk và Jan Paul van Hecke bên phía Hà Lan trong trận đấu tại Nations League. Ảnh: Reuters

Sau giờ nghỉ, Florian Wirtz lập cú đúp ở các phút 60 và 71, Nico Schlotterbeck ghi bàn phút 65, trước khi Brajan Gruda ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 77.

Gruda đóng góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Kết quả này giúp Đức vươn lên dẫn đầu bảng A2; cả Đức và Hà Lan đều giành quyền vào tứ kết.

Ngày 17-11, bóng đá quốc tế tiếp tục sôi động với nhiều trận giao hữu cấp đội tuyển.

Đáng chú ý có cuộc đối đầu giữa Malaysia và Yemen lúc 13 giờ; Singapore gặp Brazil lúc 17 giờ.

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan lúc 19 giờ, còn Thái Lan gặp Tajikistan lúc 19 giờ 30 phút trong trận chung kết King's Cup 2026.

Tiếp đó, Nhật Bản đối đầu Paraguay lúc 20 giờ 10 phút và Saudi Arabia gặp Uzbekistan lúc 22 giờ 30 phút.

Rạng sáng 18-11, UEFA Nations League tiếp tục với 8 cặp đấu, đều diễn ra lúc 2 giờ 45 (giờ Việt Nam), gồm: Đan Mạch - Na Uy, Xứ Wales - Bồ Đào Nha, Hungary - Bắc Ireland, Ukraine - Georgia, Israel - Áo, CH Ireland - Kosovo, Bosnia và Herzegovina - Romania, Ba Lan - Thụy Điển.

Tâm điểm bóng đá trong nước là trận đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), thuộc lượt đấu cuối Casper Cup 2026.

Cả hai đội đều đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa, trong đó Việt Nam thắng 2-0, còn Kyrgyzstan thắng 3-0.

Với cùng 3 điểm nhưng kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3), thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng để hướng tới chức vô địch. Trong khi đó, Kyrgyzstan chỉ cần 1 trận hòa để giữ vị trí dẫn đầu.

Trận đấu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan được phát trực tiếp trên nền tảng FPT Play.