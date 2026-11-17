(GLO)- Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn tại FIFA U17 World Cup 2026 ở Qatar. Đây là lần đầu tiên đội tuyển góp mặt tại sân chơi thế giới và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự giải đấu.

Trong bài viết đăng ngày 17-11 trên trang chủ, AFC dành sự chú ý đến hành trình giành vé dự World Cup và quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam.

Đội tuyển nằm ở bảng G cùng các đối thủ Bỉ, New Zealand và Mali, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.

U.17 Việt Nam được AFC kỳ vọng sẽ biến cột mốc lịch sử thành màn ra mắt đáng nhớ tại World Cup. Ảnh: Chụp màn hình trang the-AFC.com

Theo AFC, U17 Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu sau chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt trận cuối bảng C, qua đó đứng đầu bảng tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 tổ chức ở Saudi Arabia.

Dù sau đó dừng bước ở tứ kết trước Australia, đội tuyển vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng là lần đầu giành vé đến World Cup.

Một trong những điểm nhấn được AFC đề cập là chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026 của Việt Nam.

Tại giải đấu này, tiền vệ Chu Ngọc Nguyên Lực được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội tiếp tục được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển nhờ kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng đa dạng.

Để chuẩn bị cho lần đầu tham dự đấu trường thế giới, U17 Việt Nam đã có các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong chuyến tập huấn tại UAE, đội giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji. Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland hòa U17 Panama 1-1. Chu Ngọc Nguyên Lực là người ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền trong hiệp 2.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20-11, U17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23-11 và U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam).

Cả 3 trận đấu đều diễn ra tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone, thành phố Al Rayyan, Qatar.

Theo thể thức giải đấu, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ngoài U17 Việt Nam, châu Á còn có 8 đại diện khác tham dự giải gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Uzbekistan, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Tajikistan.