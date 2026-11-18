(GLO)- Bóng đá Indonesia đang xuất hiện những tranh chấp nội bộ khi Liên đoàn Futsal Indonesia (FFI) chính thức khiếu nại Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir và Tổng Thư ký Yunus Nusi lên Ủy ban Đạo đức, liên quan đến quyết định thay đổi lãnh đạo FFI.

Ngày 17-11, FFI thông báo đã gửi đơn đề nghị Ủy ban Đạo đức PSSI tiến hành điều tra độc lập đối với ông Erick Thohir và ông Yunus Nusi.

Động thái này xuất phát từ Quyết định số 271/SKEP/XI-2026 do PSSI ban hành ngày 12-11, trong đó miễn nhiệm ông Michael Victor Sianipar khỏi chức Chủ tịch FFI nhiệm kỳ 2024-2028, đồng thời chỉ định bà Vivin Cahyani Sungkono, thành viên Ban Chấp hành PSSI, làm quyền Chủ tịch tổ chức này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Ảnh: Kompas

Trong đơn khiếu nại, FFI cho rằng quyết định của PSSI có dấu hiệu vượt quá thẩm quyền theo Điều lệ PSSI năm 2025.

Cụ thể, Điều 40, khoản 3 quy định việc bầu và miễn nhiệm người đứng đầu các hiệp hội thành viên thuộc thẩm quyền đại hội của chính hiệp hội đó.

FFI cũng phản đối quy trình miễn nhiệm vì cho rằng ông Michael Sianipar không được triệu tập giải trình, không có cơ hội bảo vệ quyền lợi và chưa trải qua các bước cảnh cáo theo quy định nội bộ.

Ngoài ra, tổ chức này đề nghị làm rõ dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến một số thành viên Ban Chấp hành PSSI và tính độc lập của FFI trong việc lựa chọn lãnh đạo.

FFI đề nghị thành lập nhóm điều tra chuyên trách, kiểm tra biên bản cuộc họp Ban Chấp hành PSSI ngày 28-8-2026, xác minh 48 văn bản đề nghị tổ chức đại hội bất thường và làm việc với các cá nhân liên quan.

Đơn khiếu nại cũng được gửi đến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trước đó, PSSI cho biết đã nhận được 48 văn bản đề nghị tổ chức đại hội bất thường, gồm 20 văn bản từ các câu lạc bộ và 28 văn bản từ các hiệp hội futsal cấp tỉnh.

Ngày 13-11, đại diện PSSI cho biết đã tiếp nhận trực tiếp 40 văn bản từ các thành viên có quyền biểu quyết.

PSSI cho biết sẽ tiến hành đánh giá, kiểm toán hoạt động của FFI, trong đó xem xét các vấn đề về hỗ trợ kinh phí, hoạt động của các hiệp hội futsal địa phương và công tác tổ chức giải đấu.

Trong khi đó, ông Michael Sianipar khẳng định FFI không phản đối việc tổ chức đại hội bất thường nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.