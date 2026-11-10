Tiền đạo HAGL tỏa sáng, U23 Việt Nam mở hội trước U23 Thái Lan

(GLO)- Cuộc đối đầu giữa 2 kỳ phùng địch thủ U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã diễn ra đầy mãn nhãn sau Lễ khai mạc Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Nguyễn Minh Tâm đã có màn thể hiện chói sáng, lập "cú đúp" mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Dù chỉ là giải đấu giao hữu, song cuộc đối đầu của 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn nóng bỏng. Từ các cấp độ đội tuyển cũng như lứa trẻ, Thái Lan vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ, đối trọng lớn nhất với Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan luôn căng thẳng và kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Trước khi giải đấu diễn ra, các vị thuyền trưởng của 2 đội đều bày tỏ quyết tâm trong trận mở màn khi phải đụng độ kình địch. Họ sử dụng các ngôi sao trẻ thuộc thế hệ tài năng mới của bóng đá nước nhà, với mục tiêu xây dựng bộ khung cho tương lai.

Do đó, trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam trên sân Pleiku nhận được sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ. Các khán đài tại Pleiku Arena đã được lấp kín với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ phố Núi.

Nguyễn Minh Tâm mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam với cú đánh đầu điệu nghệ. Ảnh: Văn Ngọc

Đáp lại tấm lòng của người hâm mộ, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Đinh Hồng Vinh đã có màn khởi đầu đầy hứng khởi. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận để chơi tấn công, buộc đối thủ lùi sâu về phần sân nhà.

Lối chơi nhanh mang tính áp đặt của “Những chiến binh sao vàng” khiến đội khách có phần bị động. Họ chơi với số đông cầu thủ phòng ngự, song để lộ không ít sơ hở cho các cầu thủ U23 Việt Nam khai thác.

Trước áp lực lớn đến từ đội chủ nhà, các cầu thủ trẻ của “Voi chiến” đã không thể cầm cự quá lâu. Phút 19, từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh trái, tiền đạo của HAGL Nguyễn Minh Tâm đã bật cao đánh đầu điệu nghệ mở tỷ số 1-0.

U23 Việt Nam chơi áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Bàn thắng làm các cầu trường ở Pleiku Arena dậy sóng. Nó càng khiến đội chủ nhà chơi tự tin hơn trước đối thủ được đánh giá cao. Họ chơi áp sát khiến U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc thoát pressing.

Các chân sút của U23 Việt Nam không ít lần bắn phá khung thành của thủ môn Sirassawut. Và sau những nỗ lực dứt điểm, một lần nữa Minh Tâm lại ghi dấu ấn với bàn thắng bằng đầu đẹp mắt ở phút cuối cùng của hiệp 1, nhân đôi cách biệt 2-0.

Niềm cảm hứng trong hiệp 1 tiếp tục được các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tiếp nối ở đầu hiệp 2. Đội bóng áo đỏ ào ạt tấn công và nếu không có may mắn song hành, U23 Thái Lan đã để lọt lưới lần thứ ba.

Thế trận cân bằng hơn trong hiệp 2 khi U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp trận đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, ở tình huống phút 50, chân sút của đội chủ nhà đã đánh bại hoàn toàn đối phương. Nhưng đáng tiếc, 1 hậu vệ của U23 Thái Lan đã kịp thời cản phá ngay vạch vôi.

Bước sang nửa sau của hiệp 2, chiến lược gia họ Đinh đã thực hiện nhiều sự thay đổi người nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Thái Lan cũng có một số thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm một thế trận tích cực hơn.

Bởi vậy, trận đấu trở nên cân bằng khi HLV Thawatchai Damrong yêu cầu các học trò dâng cao chơi tấn công. Trước tình thế đó, U23 Việt Nam thiết lập thế trận phòng ngự phản công nhằm bảo toàn tỷ số.

U23 Việt Nam mở hội với chiến thắng tưng bừng trước người Thái. Ảnh: Văn Ngọc

Sự lựa chọn đầy khôn ngoan của HLV Đinh Hồng Vinh giúp đội bóng của ông đứng vững trước sức ép của đối phương. Thậm chí họ liên tục tung ra những pha phản công nguy hiểm.

Phút 86, từ một tình huống như vậy, các hậu vệ Thái Lan buộc phải phạm lỗi với Gia Bảo trong vòng cấm địa. Williams Minh Hoàng lãnh trọng trách sút phạt 11 m và anh đã hạ gục Sirassawut để ấn định tỷ số 3-0, mang về chiến thắng tưng bừng cho U23 Việt Nam.