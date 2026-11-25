(GLO)- Cristiano Ronaldo đặt dấu ấn ghi bàn thứ 987 trong sự nghiệp khi Al Nassr thắng Al Sadd 2-1 ở AFC Champions League Elite. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất anh ra sân, rút ngắn khoảng cách tới mốc 1.000 bàn thắng xuống còn 13 bàn.

Bàn thắng thứ 987 của Ronaldo đến từ chấm phạt đền ở phút 13 trong trận đấu diễn ra rạng sáng 25-11 (giờ Việt Nam) tại Riyadh, Saudi Arabia.

Ảnh: Getty Images

Ronaldo bị Mohamed Camara phạm lỗi trong vòng cấm rồi tự thực hiện quả phạt đền, đưa Al Nassr vượt lên. Mohammed Waad gỡ hòa cho Al Sadd ở phút 22, nhưng bị truất quyền thi đấu trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, João Félix ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, giúp Al Nassr có 9 điểm sau lượt trận thứ năm.

3 trong số 5 bàn thắng gần đây của Ronaldo đến ở trận gặp Al Kholood ngày 29-10 (giờ địa phương) tại Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Khi tỷ số đang là 2-2, anh ghi bàn ở các phút 66, 72 và 81, góp công giúp Al Nassr thắng 5-3. Cú hat-trick trong vòng 15 phút đưa Ronaldo lên 985 bàn trong sự nghiệp.

Sau trận này, anh được cho nghỉ khi Al Nassr làm khách trước Pakhtakor ở đấu trường châu Á.

Trở lại đội hình trong chuyến làm khách trước Al Ahli ngày 20-11 (giờ địa phương), Ronaldo mở tỷ số ở phút 14.

Đó là bàn thắng thứ 986 của anh và cũng là pha lập công duy nhất của Al Nassr trong trận thua 1-3.

Ronaldo sau đó ghi thêm một bàn trước Al Sadd, hoàn tất chuỗi 5 bàn qua 3 lần ra sân liên tiếp.

Ở 41 tuổi, Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 5-11, sau khi ghi 146 bàn trong 234 trận cho đội tuyển quốc gia.

Anh tiếp tục hướng tới mốc 1.000 bàn thắng trong màu áo Al Nassr. Theo lịch thi đấu, đội bóng sẽ làm khách trước Al Hazem vào ngày 28-11.