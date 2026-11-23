(GLO)- Trước cuộc đối đầu với U17 New Zealand vào tối 23-11, pha ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc của Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận ra quân của U17 Việt Nam được FIFA nhắc đến khi tổng kết lượt đấu tại U17 World Cup 2026.

Bàn thắng đến ở phút 84 trận gặp U17 Bỉ ngày 20-11 tại Doha (Qatar). Khi U17 Việt Nam đang bị dẫn 1-3, Nguyễn Lực thực hiện quả phạt góc đưa bóng xoáy thẳng vào lưới, rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

Đây cũng là tỷ số chung cuộc trong trận đấu đầu tiên của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup.

Nguyễn Lực ghi tuyệt phẩm được ví “bàn thắng Olympic”. Ảnh: M.A/VNN

Kênh thông tin FIFA World Cup đã dùng pha lập công của Nguyễn Lực để giới thiệu thuật ngữ “bàn thắng Olympic”. Cách gọi này chỉ những bàn thắng được ghi khi bóng từ quả phạt góc đi thẳng vào lưới mà không chạm cầu thủ nào khác.

Tại U17 World Cup 2011, Jorge Espericueta từng ghi bàn theo cách này cho U17 Mexico trong trận bán kết gặp U17 Đức.

Đến kỳ giải năm 2025, Jonathan Kalimina cũng ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc cho U17 Zambia trong trận gặp U17 Brazil.

Cả 2 bàn thắng của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ đều xuất phát từ tình huống phạt góc. Ở phút thứ 4, Lê Sỹ Bách đánh gót mở tỷ số sau quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy.

U17 Bỉ ghi hai bàn trước giờ nghỉ để dẫn lại 2-1, rồi nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60, trước khi Nguyễn Lực ghi bàn rút ngắn cách biệt.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand lúc 22 giờ 30 phút ngày 23-11 (giờ Việt Nam) ở lượt trận thứ hai bảng G.

Sau lượt mở màn, cả 2 đội đều chưa có điểm. U17 Việt Nam tạm đứng thứ ba nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn U17 New Zealand, đội thua U17 Mali 0-3.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết mục tiêu của U17 Việt Nam là giành điểm trước U17 New Zealand.

Ban huấn luyện đã phân tích các bàn thua trước U17 Bỉ và tập trung điều chỉnh cách tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và dứt điểm trong buổi tập tối 22-11.

Sau trận gặp U17 New Zealand, đội sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam).

Theo thể thức của giải, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội.