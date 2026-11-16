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Đêm nhạc “Chuyện kể khi gió về” tại phố núi Pleiku

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NGỌC DUY NGỌC DUY
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(GLO)- Tối 15-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), nhóm Pleimer Town tổ chức đêm nhạc miễn phí với chủ đề “Chuyện kể khi gió về”, nhân dịp kỷ niệm một năm hoạt động của nhóm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

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Đêm nhạc “Chuyện kể khi gió về” mang đến cho khán giả những giai điệu âm nhạc giàu cảm xúc. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình gồm 20 tiết mục, được sắp xếp theo chủ đề từ tuổi thơ, thanh xuân đến những trải nghiệm khi trưởng thành. Khán giả được trở về với những năm tháng học trò qua các ca khúc “Đi học”, “Ngày đầu tiên đi học”, “Bông hồng tặng cô”; tiếp đó là những giai điệu về tình yêu và kỷ niệm qua các ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Hoa tím ngoài sân”...

Dẫn dắt chương trình, MC Tùng Leo giao lưu với các nghệ sĩ và khán giả, chia sẻ những câu chuyện xoay quanh nội dung từng phần biểu diễn. Các ca sĩ và ban nhạc khách mời mang đến nhiều tiết mục thuộc các thể loại pop, ballad, rock và rap. Đêm nhạc còn có sắc màu âm nhạc Tây Nguyên qua các ca khúc “Giấc mơ Chapi”, “Đôi mắt Pleiku”, “Ngọn lửa cao nguyên”...

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MC Tùng Leo giao lưu với khán giả tại đêm nhạc “Chuyện kể khi gió về”. Ảnh: Ngọc Duy

Cùng với đó, chương trình còn có phần hòa tấu piano, guitar và violin. Khán giả và du khách được trải nghiệm hoạt động gấp máy bay giấy và chụp ảnh tại khu vực photobooth.

Đêm nhạc “Chuyện kể khi gió về” góp phần kết nối những người yêu nghệ thuật, tạo không gian thưởng thức âm nhạc miễn phí, đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, giải trí phục vụ người dân và du khách tại phố núi Pleiku.

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Tiết mục hòa tấu violin ca khúc “Một vòng Việt Nam” thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Ngọc Duy
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Khu vực photobooth tại đêm nhạc “Chuyện kể khi gió về”. Ảnh: Ngọc Duy
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Đông đảo người dân và du khách thưởng thức đêm nhạc “Chuyện kể khi gió về”. Ảnh: Ngọc Duy
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