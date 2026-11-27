Lễ mừng lúa mới là dịp để cộng đồng Jrai bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh sau một mùa vụ, trân trọng thành quả lao động và gửi gắm ước vọng về cuộc sống no ấm, bình an.

Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nghệ nhân, già làng, người dân và học sinh xã Chư Pưh đã có mặt tại thôn Plei Thơ Ga để tham gia sự kiện.

Thầy cúng Kpuih Bo (người cầm micro) thực hiện các nghi thức của lễ mừng lúa mới. Ảnh: R'Ô HOK

Trước khi tiến hành nghi thức, già làng, thầy cúng cùng bà con trong làng chuẩn bị lễ vật theo phong tục truyền thống. Mâm lễ gồm ghè rượu cần, heo và gùi lúa mới vừa thu hoạch.

Tại buổi lễ, thầy cúng Kpuih Bo cùng các phụ cúng thực hiện các nghi thức dâng lễ và đọc lời khấn. Nội dung lời khấn thể hiện lòng biết ơn đối với thần linh đã ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời cầu mong mùa vụ tiếp theo được thuận lợi, dân làng mạnh khỏe, cuộc sống bình yên, no đủ.

Phụ nữ Jrai tái hiện hoạt động giã gạo tại buổi lễ. Ảnh: R’Ô HOK

Sau phần nghi lễ, thầy cúng cũng nhắc nhở dân làng chăm chỉ lao động sản xuất và tiếp tục gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Tiếp đó, người dân và khách tham dự cùng thưởng thức rượu cần, cơm mới do bà con tự tay chế biến, hòa mình vào tiếng cồng chiêng, điệu xoang. Các trò chơi dân gian diễn ra sau đó cũng thu hút đông đảo người tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho buổi lễ.

Người dân thưởng thức cơm mới tại buổi lễ. Ảnh: R'Ô HOK

Trò chơi dân gian tạo không khí sôi nổi tại buổi lễ. Ảnh: R'Ô HOK