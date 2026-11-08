Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Đội nữ xe ôm dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÂU MINH CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngay dưới chân núi lửa Chư Ðang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), đội xe ôm toàn nữ đã trở thành nét riêng của du lịch địa phương.

Tay lái vững vàng cùng sự thân thiện và am hiểu cảnh quan, các chị không chỉ giúp du khách chinh phục đỉnh núi mà góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cao nguyên, đồng thời tạo sinh kế cho gia đình.

1-6197.jpg
Cung đường mưu sinh của những nữ tài xế xe ôm tại làng Ia Gri. Ảnh: Minh Châu

Dưới cái nắng vàng như rải mật, những nữ tài xế xe ôm ở làng Ia Gri (xã Biển Hồ) miệt mài cầm lái đưa du khách vượt dốc quanh co khám phá núi lửa Chư Đang Ya. Trong mỗi chuyến xe, các chị còn giới thiệu cảnh đẹp, chỉ dẫn những góc ngắm cảnh và chia sẻ những điều thú vị về đời sống người dân địa phương. Sự tận tình ấy khiến hành trình khám phá núi lửa trở nên gần gũi, thân thiện hơn.

Là một trong những thành viên đầu tiên của đội xe, chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (làng Ia Gri) cho biết: Hiện có khoảng 10 nữ tài xế luân phiên túc trực dưới chân núi để đưa khách tham quan. Từ đầu mùa khô, lượng khách du lịch bắt đầu tăng. Mỗi chuyến xe đưa khách từ chân núi lên đỉnh Chư Đang Ya rồi quay trở lại, với quãng đường gần 4 km, có mức phí 50.000 đồng.

Tiền thu được do một thành viên giữ và cuối buổi chia đều cho các chị em. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng tranh giành khách, bảo đảm mọi người đều có thu nhập. “Nhờ công việc này, mỗi ngày tôi có thu nhập 400 - 500 nghìn đồng” - chị Trinh vui vẻ cho biết.

3-2316.jpg
Các nữ tài xế luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Ảnh: Minh Châu

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập, công việc còn giúp các chị có thêm cơ hội tham gia hoạt động du lịch ngay tại quê nhà. Từ những người phụ nữ gắn bó với công việc mưu sinh thường ngày, các chị dần trở thành những người góp phần tạo nên trải nghiệm cho du khách khi đến với Chư Đang Ya.

Chị Nguyễn Thị Trúc (làng Ia Gri, một tay lái lâu năm trên cung đường này) cho hay: Việc chở khách lên núi đòi hỏi kỹ năng và sự cẩn trọng hơn nhiều so với chạy xe ở địa hình bằng phẳng. Đường hẹp, dốc cao, nhiều khúc cua quanh co nên người điều khiển phải vững tay lái, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống linh hoạt.

“Chúng tôi luôn dặn dò nhau phải bảo đảm an toàn cho du khách. Bên cạnh tay lái vững, mỗi người cũng phải có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện để khách có ấn tượng đẹp về thắng cảnh này cũng như những trải nghiệm du lịch tại Gia Lai” - chị Trúc chia sẻ.

2-1.jpg
Du khách hào hứng ngồi sau tay lái của các nữ tài xế chinh phục đỉnh núi lửa. Ảnh: Minh Châu

Tinh thần phục vụ ấy không chỉ thể hiện trong mùa du lịch cao điểm. Ngay cả mùa mưa, khi lượng khách giảm, các chị vẫn phân công nhau túc trực dưới chân núi, sẵn sàng phục vụ du khách. Sự duy trì hoạt động đều đặn thể hiện ý thức trách nhiệm với công việc và mong muốn xây dựng hình ảnh dịch vụ du lịch chuyên nghiệp.

Ông Trần Tâm (du khách đến từ Quảng Ngãi) cho biết: Ở tuổi ngoài 70, nếu không có dịch vụ xe ôm của các nữ tài xế, ông khó lòng chinh phục đỉnh núi lửa. “Các chị quen thuộc cung đường, tay lái rất vững nên tôi ngồi sau hoàn toàn yên tâm. Họ cũng thân thiện, sẵn sàng dừng xe giúp khách chụp ảnh cùng cảnh đẹp trên đường đi” - ông nói.

Theo ông Đặng Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, địa phương thường xuyên yêu cầu đội xe ôm thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời vận động người làm dịch vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, trở thành những đại sứ du lịch thân thiện, mến khách.

Giữa sắc vàng hoa dã quỳ và những triền núi xanh, hình ảnh những nữ tài xế miệt mài đưa khách lên núi đã trở thành một nét chấm phá riêng của Chư Đang Ya. Những chuyến xe không chỉ nối chân núi với đỉnh cao mà còn đưa du khách đến gần hơn với con người, cảnh quan và nhịp sống của vùng đất cao nguyên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ Festival Cồng chiêng năm 2026

Gia Lai tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ Festival Cồng chiêng năm 2026

(GLO)- Từ ngày 30-10 đến 8-11, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) triển khai các nhiệm vụ vệ sinh môi trường tại các địa điểm tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ người dân và du khách.

Có thể bạn quan tâm

Chung sức cho mùa hội ở Biển Hồ

Chung sức cho mùa hội ở Biển Hồ

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ) là nơi diễn ra lễ khai mạc và nhiều hoạt động quan trọng của Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 (từ ngày 30-10 đến 8-11). Giữa mùa thu hoạch cà phê, người dân trong làng tất bật chuẩn bị các hoạt động văn hóa chào đón lễ hội.

Lên rừng, chạm vào thiên nhiên

Lên rừng, chạm vào thiên nhiên

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Đến Gia Lai, du khách có thể chọn “xuống biển” hoặc “lên rừng”. Ở vùng cao nguyên phía Tây tỉnh, những dòng suối len qua phố, thác nước giữa đại ngàn hay cung đường leo núi mở ra hành trình khám phá thiên nhiên theo cách riêng, gần gũi, khoáng đạt và đầy sức gợi.

Hội chợ OCOP Pleiku 2026: Kết nối sản phẩm, lan tỏa bản sắc phố núi

Hội chợ OCOP Pleiku 2026: Kết nối sản phẩm, lan tỏa bản sắc Phố núi

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Từ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đến không gian văn hóa Jrai giàu bản sắc, Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku năm 2026 tạo cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa; đồng thời mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Phố núi.

Nhịp sống bình dị ở Kon Ka Kinh

Nhịp sống bình dị ở Kon Ka Kinh

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Với diện tích gần 42.000 ha, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh không chỉ là những cánh rừng tự nhiên rộng lớn, mà còn có một phần diện tích đất sản xuất xen kẽ bên trong. Sự gắn bó giữa con người, sinh kế và không gian thiên nhiên đặc trưng đã tạo nên sắc màu đời sống dung dị giữa đại ngàn.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Phóng sự

(GLO)- Hàng ngàn sắc hoa rực rỡ hội tụ bên bờ biển Quy Nhơn, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển”. Không chỉ khoe sắc, lễ hội còn đưa những nét văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với người dân và du khách.