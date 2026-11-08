Đội nữ xe ôm dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

Tay lái vững vàng cùng sự thân thiện và am hiểu cảnh quan, các chị không chỉ giúp du khách chinh phục đỉnh núi mà góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất cao nguyên, đồng thời tạo sinh kế cho gia đình.

Cung đường mưu sinh của những nữ tài xế xe ôm tại làng Ia Gri. Ảnh: Minh Châu

Dưới cái nắng vàng như rải mật, những nữ tài xế xe ôm ở làng Ia Gri (xã Biển Hồ) miệt mài cầm lái đưa du khách vượt dốc quanh co khám phá núi lửa Chư Đang Ya. Trong mỗi chuyến xe, các chị còn giới thiệu cảnh đẹp, chỉ dẫn những góc ngắm cảnh và chia sẻ những điều thú vị về đời sống người dân địa phương. Sự tận tình ấy khiến hành trình khám phá núi lửa trở nên gần gũi, thân thiện hơn.

Là một trong những thành viên đầu tiên của đội xe, chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (làng Ia Gri) cho biết: Hiện có khoảng 10 nữ tài xế luân phiên túc trực dưới chân núi để đưa khách tham quan. Từ đầu mùa khô, lượng khách du lịch bắt đầu tăng. Mỗi chuyến xe đưa khách từ chân núi lên đỉnh Chư Đang Ya rồi quay trở lại, với quãng đường gần 4 km, có mức phí 50.000 đồng.

Tiền thu được do một thành viên giữ và cuối buổi chia đều cho các chị em. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng tranh giành khách, bảo đảm mọi người đều có thu nhập. “Nhờ công việc này, mỗi ngày tôi có thu nhập 400 - 500 nghìn đồng” - chị Trinh vui vẻ cho biết.

Các nữ tài xế luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Ảnh: Minh Châu

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập, công việc còn giúp các chị có thêm cơ hội tham gia hoạt động du lịch ngay tại quê nhà. Từ những người phụ nữ gắn bó với công việc mưu sinh thường ngày, các chị dần trở thành những người góp phần tạo nên trải nghiệm cho du khách khi đến với Chư Đang Ya.

Chị Nguyễn Thị Trúc (làng Ia Gri, một tay lái lâu năm trên cung đường này) cho hay: Việc chở khách lên núi đòi hỏi kỹ năng và sự cẩn trọng hơn nhiều so với chạy xe ở địa hình bằng phẳng. Đường hẹp, dốc cao, nhiều khúc cua quanh co nên người điều khiển phải vững tay lái, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống linh hoạt.

“Chúng tôi luôn dặn dò nhau phải bảo đảm an toàn cho du khách. Bên cạnh tay lái vững, mỗi người cũng phải có thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện để khách có ấn tượng đẹp về thắng cảnh này cũng như những trải nghiệm du lịch tại Gia Lai” - chị Trúc chia sẻ.

Du khách hào hứng ngồi sau tay lái của các nữ tài xế chinh phục đỉnh núi lửa. Ảnh: Minh Châu

Tinh thần phục vụ ấy không chỉ thể hiện trong mùa du lịch cao điểm. Ngay cả mùa mưa, khi lượng khách giảm, các chị vẫn phân công nhau túc trực dưới chân núi, sẵn sàng phục vụ du khách. Sự duy trì hoạt động đều đặn thể hiện ý thức trách nhiệm với công việc và mong muốn xây dựng hình ảnh dịch vụ du lịch chuyên nghiệp.

Ông Trần Tâm (du khách đến từ Quảng Ngãi) cho biết: Ở tuổi ngoài 70, nếu không có dịch vụ xe ôm của các nữ tài xế, ông khó lòng chinh phục đỉnh núi lửa. “Các chị quen thuộc cung đường, tay lái rất vững nên tôi ngồi sau hoàn toàn yên tâm. Họ cũng thân thiện, sẵn sàng dừng xe giúp khách chụp ảnh cùng cảnh đẹp trên đường đi” - ông nói.

Theo ông Đặng Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, địa phương thường xuyên yêu cầu đội xe ôm thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời vận động người làm dịch vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, trở thành những đại sứ du lịch thân thiện, mến khách.

Giữa sắc vàng hoa dã quỳ và những triền núi xanh, hình ảnh những nữ tài xế miệt mài đưa khách lên núi đã trở thành một nét chấm phá riêng của Chư Đang Ya. Những chuyến xe không chỉ nối chân núi với đỉnh cao mà còn đưa du khách đến gần hơn với con người, cảnh quan và nhịp sống của vùng đất cao nguyên.