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Gia Lai tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ Festival Cồng chiêng năm 2026

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(GLO)- Từ ngày 30-10 đến 8-11, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) triển khai các nhiệm vụ vệ sinh môi trường tại các địa điểm tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ người dân và du khách.

Theo kế hoạch, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và bảo đảm giao thông được tập trung tại khu vực Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ); Quảng trường Đại Đoàn Kết, khuôn viên Bảo tàng Pleiku và các tuyến đường tổ chức lễ hội đường phố thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú.

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Các đơn vị cung ứng dịch vụ tăng cường nhân lực, quét dọn, thu gom rác kịp thời, không để rác tồn đọng gây mất mỹ quan. Ảnh: Văn Minh

Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ tăng cường nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển rác thải; bố trí thùng rác, nhà vệ sinh lưu động tại các vị trí phù hợp.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, cắt tỉa cây xanh, khắc phục các vị trí có nguy cơ mất an toàn; rà soát hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các tuyến đường phục vụ lễ hội.

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Các đơn vị cắt tỉa cây xanh, khắc phục các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Văn Minh

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng trực, thu gom rác kịp thời, không để rác tồn đọng gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội. Sau mỗi hoạt động, tổ chức tổng vệ sinh, thu hồi trang thiết bị bố trí tạm và kiểm tra hiện trạng.

Ban cũng đề nghị chính quyền các phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú, Thống Nhất và xã Biển Hồ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; phối hợp xử lý kịp thời các điểm phát sinh rác thải, góp phần bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

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