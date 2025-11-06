Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai “căng mình” ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện trực chiến 24/24 giờ, triển khai kế hoạch ứng phó cấp tốc nhằm bảo đảm an toàn hạ tầng, cây xanh và cảnh quan đô thị Pleiku trong cao điểm mưa bão.

Kích hoạt toàn bộ phương án, chủ động trước mưa bão

Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 13 với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã tổ chức họp khẩn, triển khai kế hoạch ứng phó theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 và hướng dẫn của Sở Xây dựng, đặc biệt là văn bản từ Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn.

Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống cây xanh, chiếu sáng và vệ sinh môi trường.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai cắt tỉa cây xanh khu vực đường Nguyễn Khắc Hoan. Ảnh: N.S

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, các đội chuyên môn đã đồng loạt ra quân. Đội Cây xanh huy động hàng chục công nhân cùng xe cẩu, máy cưa, thiết bị chằng néo để cắt tỉa, hạ tán, gia cố cây lớn trên các tuyến Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Viết Xuân, Lê Duẩn, Lý Tự Trọng, Phùng Khắc Hoan… những khu vực thường chịu gió mạnh.

Song song đó, lực lượng chiếu sáng tập trung kiểm tra tủ điện, thay thế dây dẫn, gia cố trụ đèn tại các khu vực có nguy cơ chập điện, ngã đổ. Tổ Vệ sinh môi trường tăng cường thu gom rác thải, không để vật cản che lấp dòng chảy.

Ông Lê Bá Quốc Thắng, Phó Giám đốc thường trực Công ty, cho biết: “Chúng tôi luôn xác định phương châm phòng là chính, chủ động là then chốt. Mọi hạng mục phải được kiểm tra, xử lý trước khi mưa bão đổ xuống. Cả hệ thống hiện đang vận hành trong chế độ khẩn cấp, sẵn sàng phản ứng nhanh nhất”.

Công ty hiện đã thành lập 6 tổ ứng trực, chia đều trên các khu vực trọng điểm của 7 xã, phường. Mỗi tổ gồm 10-15 công nhân được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị bảo hộ, hoạt động theo cơ chế “3 tại chỗ”: trực tại chỗ-xử lý tại chỗ-báo cáo tại chỗ. Nhờ vậy, khi có tình huống khẩn cấp như cây gãy đổ hay ngập cục bộ, lực lượng có thể tiếp cận và xử lý ngay.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai cắt tỉa cây xanh khu vực đường Lý Tự Trọng. Ảnh: M.P

Bên cạnh đó, đường dây nóng của Công ty được duy trì 24/24 giờ để tiếp nhận phản ánh từ người dân. Mọi thông tin về sự cố ngã đổ cây, hư hỏng đèn chiếu sáng, rác chắn cống đều được xử lý kịp thời. Các đội ứng trực phối hợp chặt chẽ với Công an, Điện lực và chính quyền 7 xã, phường nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn điện và trật tự đô thị trong những ngày mưa bão.

Trực chiến 24/24, sẵn sàng xử lý mọi tình huống

Từ sáng 6-11, khi bão số 13 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai, toàn bộ lực lượng công nhân của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã vào trạng thái ứng chiến cao nhất. Hàng trăm công nhân thuộc các bộ phận Môi trường, Cây xanh, Chiếu sáng và Duy tu luân phiên làm việc theo ca, bảo đảm hoạt động xuyên đêm.

Hệ thống xe cơ giới gồm 3 xe ben, 3 xe thang, 2 máy ủi, xe cẩu cùng hàng chục máy cưa, đèn chiếu sáng di động được huy động toàn bộ. Các kho vật tư, xăng dầu và thiết bị dự phòng bố trí tại trụ sở Công ty và các điểm ứng trực, bảo đảm nguồn lực cho xử lý sự cố trong điều kiện thời tiết xấu.

Cây xanh trên đường Hoàng Văn Thụ được cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: N.S

Phó Giám đốc Lê Bá Quốc Thắng cho biết, kinh nghiệm từ nhiều năm qua cho thấy công tác phòng ngừa đóng vai trò quyết định: “Nếu chậm trễ chỉ vài giờ, mưa lớn có thể khiến rác ùn ứ, cống ngập, cây bật gốc gây nguy hiểm cho người dân. Vì vậy, chúng tôi luôn yêu cầu lực lượng phản ứng nhanh nhất có thể, không để sự cố nhỏ trở thành vấn đề lớn”.

Theo ghi nhận đến sáng 6-11, toàn bộ các tuyến đường trung tâm Pleiku đều thông thoáng. Cây xanh lớn đã được tỉa gọn, gia cố chắc chắn; hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định; rác thải được thu gom liên tục, không để tồn đọng khi mưa lớn kéo dài.

Bên cạnh việc ứng phó tại chỗ, Công ty cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn của tỉnh để nắm bắt diễn biến thời tiết, kịp thời điều chỉnh lực lượng. Lãnh đạo Công ty và các trưởng đội túc trực thường xuyên tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý công việc, bảo đảm sự thống nhất trong điều hành.

“Chúng tôi xác định, mỗi cơn bão là một thử thách đối với ý thức, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động của người công nhân đô thị. Dù mưa gió khắc nghiệt đến đâu, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là giữ an toàn cho người dân và diện mạo đô thị”-ông Thắng nhấn mạnh.