Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: H.P

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, để chủ động trong công tác ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh đã kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường và cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình chống bão số 13. Ảnh: H.P

Hiện nay, tổng thực hiện sơ tán là 93.000 hộ/339.000 khẩu, trên 75% và đang tiếp tục thực hiện hoàn thành trước 12 giờ ngày 6-11. Hiện tất cả các tàu đã nhận được thông tin về bão số 13. Đến 5 giờ ngày 6-11, có 286 tàu/1.602 người đang hoạt động trên biển. Hiện nay, trên đường di chuyển và trong vùng ảnh hưởng của bão 13 không còn tàu cá nào hoạt động. Toàn bộ tàu cá của tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. UBND tỉnh cấm biển từ 17 giờ ngày 5-11 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão.

Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tỉnh và phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh ở các địa bàn cụ thể: 11 tổ ở phía Đông tỉnh, 2 tổ ở phía Tây tỉnh. Tổ chức trực 100% quân số kể từ đêm ngày 5-11.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác chống bão số 13. Ảnh: H.P

Lực lượng vũ trang tỉnh được huy động ứng trực tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao gần 8.770 người. Riêng Bộ CHQS tỉnh huy động 7.797 đồng chí; 92 phương tiện các loại (ô tô, xe thiết giáp, tàu xuồng); huy động 5 UAV tổ chức cơ động đứng chân tại các khu vực và ở Sở Chỉ huy thường xuyên tỉnh.