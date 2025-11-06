Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra, chỉ đạo công tác chống bão số 13 tại Đông Gia Lai

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Gần trưa 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Trung ương đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại khu vực neo đậu tàu thuyền Cảng cá Quy Nhơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (giữa) kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại khu vực neo đậu tàu thuyền Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, trên địa bàn quản lý hiện có 741 phương tiện neo đậu tại khu vực Cảng Quy Nhơn và sông Hà Thanh; hiện còn 17 phương tiện/185 ngư dân hoạt động ngoài khơi đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Ngoài ra, hiện có 208 lồng bè nuôi thủy sản trên biển và đã tiến hành gia cố, chằng chống, nhưng chưa đưa lên bờ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn hướng dẫn ngư dân chống bão số 13. Ảnh: H.P

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Quy Nhơn tổ chức 2 lượt tuyên truyền, kiểm đếm, hướng dẫn người dân gia cố, chằng chống phương tiện, lồng bè, huy động 2 lượt canô/24 lượt cán bộ tham gia. Tổ chức 1 tổ gồm 1 canô/7 cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, kiểm đếm, hướng dẫn các phương tiện neo đậu, gia cố, chằng chống bảo đảm an toàn trong khu vực Cảng Quy Nhơn, Cảng cá Quy Nhơn…

Qua nghe báo cáo của tỉnh về công tác kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh tập trung kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển rời khỏi vùng nguy hiểm của bão, tìm nơi tránh trú an toàn; kiểm tra kỹ lưỡng các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền đang neo đậu, tuyệt đối không để người dân ở lại.

null