Gia Lai: Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên các sông ở mức độ 2

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ nay đến ngày 9-11, trên các sông trong tỉnh xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Bão số 13 cách Quy Nhơn khoảng 290 km.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 9 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.