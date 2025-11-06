Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Gia Lai: Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên các sông ở mức độ 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ nay đến ngày 9-11, trên các sông trong tỉnh xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

anh-man-hinh-2025-11-06-luc-092005.png
Bão số 13 cách Quy Nhơn khoảng 290 km.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 9 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

null