Phường Bồng Sơn di dời 4 hộ dân sống trong vùng sạt lở đến nơi an toàn

TRỌNG LỢI
(GLO)- Tối 3-11, ông Trương Nam Phong - Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương đã di dời 4 hộ dân/11 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại khu phố Lại Khánh Tây để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 31-10 đến 2-11, khu vực trên xảy ra vụ sạt lở đất. Khối lượng đất sạt ước tính khoảng 5m³, làm sập hoàn toàn tường nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Luyện (SN 1978).

sat-lo.jpg
Đất đá từ vách núi sạt xuống gây sập tường nhà bếp của bà Nguyễn Thị Luyện. Ảnh: T.Lợi

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Bồng Sơn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục và tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân sống gần khu vực sạt lở đến nơi trú tránh an toàn. Đồng thời, lực lượng dân quân cơ động phường được huy động túc trực 24/24 tại khu vực để theo dõi diễn biến sạt lở, ngăn không cho người dân tự ý quay về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

sat-lo-2.jpg
Vụ sạt lở gây sập tường nhà bếp rộng khoảng 20m﻿2﻿. Ảnh: T.Lợi

Ông Trương Nam Phong cho biết thêm: “Chính quyền phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở để có phương án khắc phục lâu dài".

