Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Phường Quy Nhơn hoàn tất việc di dời 456 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập úng và sạt lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ông Nguyễn Đức Toàn-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, phường đã hoàn tất việc di dời 456 hộ với 1.469 khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 6-11.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Quy Nhơn có 4 khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt cao với 456 hộ với 1.469 khẩu phải di dời để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, có 1 khu vực có nguy cơ ngập úng cao thuộc khu phố 63 và 3 khu vực có nguy cơ sạt lở gồm: khu vực cuối đường Phạm Ngũ Lão tiếp giáp với núi Bà Hỏa thuộc tổ 58 (khu phố 49); khu vực núi Một thuộc khu phố 58 và khu vực dưới chân núi Một thuộc khu phố 57.

de-hoan-thanh-viec-di-doi-nguoi-dan-truoc-do-lanh-dao-dang-uy-ubnd-phuong-quy-nhon-da-xuong-truc-tiep-cac-khu-vuc-co-nguy-co-sat-lo-va-ngap-ung-de-van-dong-nguoi-dan-di-doi.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Quy Nhơn đến các khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập úng để chỉ đạo công tác vận động người dân di dời. Ảnh: H.T

Đảng ủy, UBND phường Quy Nhơn đã chỉ đạo các phòng ban của phường và các khu phố huy động lực lượng phối hợp, hỗ trợ các hộ dân di dời đến 10 điểm tránh trú an toàn (gồm 7 trụ sở khu phố và 3 trường học). Đồng thời, chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, bảo đảm an ninh... đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Được biết, hiện phường Quy Nhơn cũng đang tiếp tục rà soát, cập nhật thêm số liệu các điểm sơ tán mới phát sinh nhằm tiếp tục di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) lập rào chắn và biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm sạt lở mùa mưa lũ 2025.

Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

null