Phường Quy Nhơn hoàn tất việc di dời 456 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập úng và sạt lở

(GLO)- Ông Nguyễn Đức Toàn-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, phường đã hoàn tất việc di dời 456 hộ với 1.469 khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 6-11.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Quy Nhơn có 4 khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập lụt cao với 456 hộ với 1.469 khẩu phải di dời để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, có 1 khu vực có nguy cơ ngập úng cao thuộc khu phố 63 và 3 khu vực có nguy cơ sạt lở gồm: khu vực cuối đường Phạm Ngũ Lão tiếp giáp với núi Bà Hỏa thuộc tổ 58 (khu phố 49); khu vực núi Một thuộc khu phố 58 và khu vực dưới chân núi Một thuộc khu phố 57.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Quy Nhơn đến các khu vực có nguy cơ sạt lở và ngập úng để chỉ đạo công tác vận động người dân di dời. Ảnh: H.T

Đảng ủy, UBND phường Quy Nhơn đã chỉ đạo các phòng ban của phường và các khu phố huy động lực lượng phối hợp, hỗ trợ các hộ dân di dời đến 10 điểm tránh trú an toàn (gồm 7 trụ sở khu phố và 3 trường học). Đồng thời, chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, bảo đảm an ninh... đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Được biết, hiện phường Quy Nhơn cũng đang tiếp tục rà soát, cập nhật thêm số liệu các điểm sơ tán mới phát sinh nhằm tiếp tục di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.