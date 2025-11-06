Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kiên quyết không để thiệt hại về người trong bão số 13

(GLO)- Kiểm tra một số điểm nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương không được chủ quan, kiên quyết di dời người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, không để thiệt hại về người. 
Tin nhanh đầu ngày:

- Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi)

- Túc trực tại vị trí được phân công 24/24 giờ để ứng phó bão

- Kiên quyết không để thiệt hại về người trong bão số 13

- Sở Công Thương kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa trong thời gian bão

- Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão tan

10:13

Nhịp sống hôm nay: Dồn toàn lực sơ tán người dân đến nơi an toàn trước bão số 13

13:58

Sống khỏe mỗi ngày: Những kỹ năng cần thiết để ứng phó với bão

15:07

Thời tiết hôm nay: Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17

