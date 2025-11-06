02:46

Tin nhanh đầu ngày:

- Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi)

- Túc trực tại vị trí được phân công 24/24 giờ để ứng phó bão

- Kiên quyết không để thiệt hại về người trong bão số 13

- Sở Công Thương kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa trong thời gian bão

- Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão tan