Tin nhanh đầu ngày:
- Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi)
- Túc trực tại vị trí được phân công 24/24 giờ để ứng phó bão
- Kiên quyết không để thiệt hại về người trong bão số 13
- Sở Công Thương kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa trong thời gian bão
- Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến cho đến khi bão tan
Nhịp sống hôm nay: Dồn toàn lực sơ tán người dân đến nơi an toàn trước bão số 13
Sống khỏe mỗi ngày: Những kỹ năng cần thiết để ứng phó với bão
Thời tiết hôm nay: Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17