Gia Lai: Kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và vùng có nguy cơ sạt lở cao

(GLO)- Tại Công điện số 06/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, trên vùng biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thời tiết; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Tàu thuyền neo đậu trong khu vực Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn. Ảnh: P.V

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn chuẩn bị đầy đủ phương tiện tìm kiếm cứu nạn thủy thủ, tàu vận tải trong vùng nước cảng biển, quản lý tàu hàng neo đậu an toàn trong quá trình trú bão; hoàn thành trước ngày 4-11-2025.

Trên đất liền, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo bão và diễn biến của mưa bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Kiên quyết sơ tán triệt để người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các vùng có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao như khu vực núi bà Hỏa – phường Quy Nhơn Nam, núi Hòn Chà - phường Quy Nhơn Bắc,... hoàn thành trong ngày 4/11/2025.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là những nơi bị ảnh hưởng do xây dựng các công trình như đường giao thông, khu dân cư làm cản trở hoặc ách tắc dòng chảy. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiệt hại về người do thiên tai mà nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tổ chức canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Tổ chức chặt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố nhà ở, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, tiêu úng; hoàn thành trước ngày 4/11/2025.

Lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại; hoàn thành trước ngày 04/11/2025.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; đặc biệt các phương tiện đường thủy (về nhiên liệu, con người) sẵn sàng cơ động ngay khi có yêu cầu. Phối hợp cùng Công an tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát xây dựng phương án sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển vật tư, lương thực cho người dân khu vực bị chia cắt. Hoàn thành trong ngày 3/11/2025.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập Sở Chỉ huy tiền phương và các tổ công tác của tỉnh để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa phương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 4/11/2025.

Công an tỉnh phối hợp UBND các xã, phường, triển khai lực lượng bảo đảm tài sản, an ninh trật tự các khu vực sơ tán dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng phương án, phối hợp triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.