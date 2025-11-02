Tàu cá BĐ 96238-TS gặp sự cố trên biển đã về cảng cá Tam Quan an toàn

(GLO)- Chiều 2-11, tin từ Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) xác nhận, tàu cá BĐ 96238-TS đã cập cảng Tam Quan an toàn vào lúc 6 giờ cùng ngày. Sức khỏe 4 thuyền viên trên tàu ổn định.

Trước đó, ngày 30-10, người nhà tàu cá BĐ 96238-TS có công suất 700 CV, do ông Nguyễn Văn Minh (trú tổ dân phố Thạnh Xuân, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng hộp số, mất khả năng di chuyển và thả trôi. Trên tàu có 4 thuyền viên. Sau khi nhận được tín hiệu cần hỗ trợ, một tàu bạn đã tiếp cận, hỗ trợ lai dắt tàu vào bờ an toàn.

Trao đổi với phóng viên sau khi cập cảng an toàn, ông Nguyễn Văn Minh, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96238-TS, cho hay tàu của ông chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương, xuất bến từ ngày 6-9. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra khơi, tàu bất ngờ bị hỏng hộp số. Các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục tới bốn lần nhưng đều không thành công, khiến tàu phải lênh đênh nhiều ngày trên biển.

“Chúng tôi cũng muốn quay về đất liền sớm để sửa chữa nhưng lúc đó các tàu bạn chưa đủ chi phí để vào bờ nên đành chờ giúp đỡ”, ông Minh chia sẻ, đồng thời cho biết sau đó tàu cá BĐ 91593-TS đã tiếp cận và lai dắt tàu của ông về cảng Tam Quan an toàn.

Khi cập cảng, tàu cá ông Minh tranh thủ bán được vài tấn cá cho thương lái, nhưng vẫn bị lỗ.

"Giờ chỉ mong sửa chữa xong sớm để tiếp tục chuyến biển mới”, ông Minh nói.

Tàu cá BĐ 96238-TS đang neo đậu trong cảng cá Tam Quan. Ảnh: T.Lợi

Trong khi đó, một sự việc khác cũng xảy ra trên vùng biển Trường Sa: Vào khoảng 13 giờ ngày 28-10, tàu cá BĐ 98387-TS khi đang hoạt động tại tọa độ 09°24’53’’N-114°20’55’’E, cách đảo Ba Bình khoảng 45 hải lý về phía Nam đã phát hiện thuyền viên Đặng Văn Tẩn (SN 1972, ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) mất tích, nghi rơi xuống biển. Đến chiều 2-11, vẫn chưa có thông tin mới về thuyền viên này.

Các cơ quan chức năng và lực lượng cứu nạn đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo ngư dân cần thường xuyên kiểm tra thiết bị máy móc, đảm bảo an toàn trước và trong khi ra khơi.