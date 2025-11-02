Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Tàu cá BĐ 96238-TS gặp sự cố trên biển đã về cảng cá Tam Quan an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-11, tin từ Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) xác nhận, tàu cá BĐ 96238-TS đã cập cảng Tam Quan an toàn vào lúc 6 giờ cùng ngày. Sức khỏe 4 thuyền viên trên tàu ổn định.

Trước đó, ngày 30-10, người nhà tàu cá BĐ 96238-TS có công suất 700 CV, do ông Nguyễn Văn Minh (trú tổ dân phố Thạnh Xuân, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng hộp số, mất khả năng di chuyển và thả trôi. Trên tàu có 4 thuyền viên. Sau khi nhận được tín hiệu cần hỗ trợ, một tàu bạn đã tiếp cận, hỗ trợ lai dắt tàu vào bờ an toàn.

Trao đổi với phóng viên sau khi cập cảng an toàn, ông Nguyễn Văn Minh, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96238-TS, cho hay tàu của ông chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương, xuất bến từ ngày 6-9. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra khơi, tàu bất ngờ bị hỏng hộp số. Các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục tới bốn lần nhưng đều không thành công, khiến tàu phải lênh đênh nhiều ngày trên biển.

“Chúng tôi cũng muốn quay về đất liền sớm để sửa chữa nhưng lúc đó các tàu bạn chưa đủ chi phí để vào bờ nên đành chờ giúp đỡ”, ông Minh chia sẻ, đồng thời cho biết sau đó tàu cá BĐ 91593-TS đã tiếp cận và lai dắt tàu của ông về cảng Tam Quan an toàn.

Khi cập cảng, tàu cá ông Minh tranh thủ bán được vài tấn cá cho thương lái, nhưng vẫn bị lỗ.

"Giờ chỉ mong sửa chữa xong sớm để tiếp tục chuyến biển mới”, ông Minh nói.

01b97cd1ac5d26037f4c.jpg
Tàu cá BĐ 96238-TS đang neo đậu trong cảng cá Tam Quan. Ảnh: T.Lợi

Trong khi đó, một sự việc khác cũng xảy ra trên vùng biển Trường Sa: Vào khoảng 13 giờ ngày 28-10, tàu cá BĐ 98387-TS khi đang hoạt động tại tọa độ 09°24’53’’N-114°20’55’’E, cách đảo Ba Bình khoảng 45 hải lý về phía Nam đã phát hiện thuyền viên Đặng Văn Tẩn (SN 1972, ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) mất tích, nghi rơi xuống biển. Đến chiều 2-11, vẫn chưa có thông tin mới về thuyền viên này.

Các cơ quan chức năng và lực lượng cứu nạn đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo ngư dân cần thường xuyên kiểm tra thiết bị máy móc, đảm bảo an toàn trước và trong khi ra khơi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Thời sự

(GLO)- Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp đã khiến một số khu vực ở tỉnh Gia Lai bị sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án di dời dân, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ cao.

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển.

Cần giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển

Thời sự

(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

Thời sự

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

null