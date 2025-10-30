Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và động viên các gia đình thuyền viên tàu cá BĐ-83019-TS bị tông chìm trên biển ngày 4-10-2025 và tàu cá BĐ-97258-TS mất liên lạc từ ngày 27-9-2025.

Hơn 1 tháng qua, gia đình các thuyền viên tàu BĐ-97258-TS ở phường Hoài Nhơn Đông vẫn mỏi mòn chờ đợi tin tức người thân. Đến nay, khi mọi hy vọng đã cạn, thân nhân các ngư dân đã lập bàn thờ để tưởng nhớ.

cac-don-vi-trao-tien-ho-tro-cho-gia-dinh-chi-huynh-thi-tinh-o-phuong-hoai-nhon-dong.jpg
Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Trong số 8 thuyền viên mất tích, gia đình anh Hà Quốc Phong ở tổ dân phố Diêu Quang (phường Hoài Nhơn Đông) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ anh Phong làm nghề buôn bán ve chai, 1 mình nuôi 4 con nhỏ. Người con lớn đang học lớp 11, con thứ 2 học lớp 8, con thứ ba 11 tuổi bị tật bẩm sinh, còn con út mới 5 tuổi.

Hiện cả gia đình phải sống trong căn nhà thuê. Nhằm giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn, UBND phường Hoài Nhơn Đông đã vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng căn nhà mới cho vợ con anh Phong. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cam kết đóng góp ngày công lao động trong quá trình thi công.

Đoàn công tác của tỉnh cũng đã trực tiếp đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho 8 gia đình thân nhân các ngư dân đi trên tàu cá xấu số BĐ-97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (chủ tàu kiêm thuyền trưởng) hành nghề mành chụp và câu cá ngừ đại dương.

Tàu bị mất liên lạc từ tối 27-9 khi đang hoạt động trên vùng biển cách Quy Nhơn về phía Đông Nam khoảng 147 hải lý. Mỗi gia đình được nhận 5 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Trần Út-chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ-83019-TS ở thôn An Quang Tây (xã Đề Gi) bị tàu nước ngoài tông chìm trên biển ngày 4-10 vừa qua. Vụ tai nạn khiến ông Út tử vong, để lại nhiều mất mát, đau thương cho gia đình.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức xã hội đối với ngư dân gặp hoạn nạn trên biển, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua khó khăn, vươn khơi bám biển.

