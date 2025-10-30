Gia Lai: Chủ động sơ tán dân tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn gửi các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về việc chủ động sơ tán dân tại vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở, không để bị động, bất ngờ.

Theo đó, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, gây nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp. Mặc dù lượng mưa có xu hướng giảm, mực nước trên các sông ổn định ở mức trên, dưới báo động I, nhưng tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại một số khu vực.

Hồ Định Bình điều tiết nước về hạ du trong ngày 28-10. Ảnh: Trọng Lợi

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 28-10-2025 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời chỉ đạo và xử lý các tình huống phát sinh.

Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, cảnh báo sạt lở đất; rà soát ngay các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, ven sông, suối, hồ đập. Chủ động tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở, ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Duy trì lực lượng, phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn ở trạng thái sẵn sàng, đảm bảo xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kích hoạt các kịch bản ứng phó mưa lũ phù hợp với diễn biến thực tế. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn hồ đập và công trình thủy lợi.