Gia Lai tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi

(GLO)- Trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 28-10 đến 5 giờ ngày 29-10), trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ân Tường 66 mm (Ân Tường); Bồng Sơn 64,7 mm; Nghĩa Điền 65 mm (Kim Sơn)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai. Các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Ảnh: P.V

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Trên vùng biển Gia Lai, ngày và đêm 29-10, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Bên cạnh đó, hiện nay, mực nước trên sông An Lão tại trạm An Hòa đang lên ở mức dưới báo động 1. Mực nước lúc 7 giờ ngày 29-10 tại trạm An Hòa là 21.88 m dưới mức báo động 1 là 0.12 m.

Trong 1-3 giờ tới, mực nước lũ tại trạm An Hòa dao động ở mức trên dưới báo động 1. Trong 3-6 giờ tiếp theo, mực nước lũ giảm dần.

Nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu dân cư dọc theo sông, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.