Hà Nội không di chuyển đồng loạt cây hoa sữa, người dân được chọn phương án xử lý

(GLO)- Hà Nội sẽ khảo sát, lấy ý kiến người dân về việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại những khu vực trồng dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Thành phố khẳng định không di chuyển đồng loạt mà xem xét từng vị trí, ưu tiên bảo tồn cảnh quan và bản sắc đô thị.

Trước những ý kiến trái chiều về mùi hương hoa sữa vào mùa nở rộ, Hà Nội đang triển khai khảo sát, lấy ý kiến người dân để có phương án xử lý phù hợp, thay vì di chuyển đồng loạt loài cây đặc trưng này trên các tuyến phố.

Cây hoa sữa trên phố Trung Hòa (phường Yên Hòa, TP. Hà Nội). Ảnh: Thế Bằng/VnExpress

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng), việc khảo sát tập trung vào các tuyến đường có mật độ hoa sữa dày, nhất là khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi người dân phản ánh mùi hoa ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Các địa phương được yêu cầu thống kê cụ thể từng tuyến đường, vị trí, số lượng và tình trạng cây, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của mùi hoa để xác định những nơi cần ưu tiên xử lý. Trên cơ sở đó, chính quyền cơ sở sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân, tổ dân phố về mức độ ảnh hưởng và phương án xử lý phù hợp.

Người dân có thể lựa chọn các phương án như giữ nguyên hiện trạng, tiếp tục chăm sóc, cắt tỉa bớt chùm hoa hoặc di chuyển một phần cây đến vị trí phù hợp.

Cơ quan chuyên môn lưu ý không đưa cây vào danh sách đề xuất di chuyển chỉ vì thuộc loài hoa sữa, mà phải xem xét tình trạng thực tế của từng cây, điều kiện trồng và giá trị cảnh quan.

Trước mắt, tại những nơi có mùi hoa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, các đơn vị quản lý cây xanh sẽ ưu tiên cắt tỉa chọn lọc chùm hoa và cành mang hoa nhằm giảm lượng hoa, hạn chế mùi hương phát tán. Việc cắt tỉa phải bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến sức sống, hình dáng và sự phát triển của cây.

Về lâu dài, thành phố có thể xem xét di chuyển một phần cây tại những vị trí không phù hợp, đồng thời trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế theo quy hoạch. Việc di chuyển, chặt hạ hoặc trồng thay thế chỉ được thực hiện khi có phương án cụ thể và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bố trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Đây là một trong những loài cây phổ biến tại thành phố, góp phần tạo nên nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

Tuy nhiên, tại những nơi cây được trồng với mật độ quá dày, mùi hương nồng vào mùa hoa nở có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống.

Việc khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng được kỳ vọng giúp Hà Nội tìm được giải pháp hài hòa giữa nhu cầu sinh hoạt của người dân với yêu cầu bảo tồn cây xanh, cảnh quan đô thị, tránh những thay đổi thiếu cân nhắc đối với hệ thống cây trồng trên các tuyến phố.