Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa: Những nơi nào có thể phải giảm mật độ?

(GLO)- Hà Nội rà soát khoảng 14.400 cây hoa sữa trên địa bàn, ưu tiên các tuyến phố, khu dân cư có mật độ dày, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân để xem xét phương án xử lý phù hợp.

Hà Nội đang triển khai các giải pháp điều chỉnh mật độ cây hoa sữa sau khi người dân phản ánh tình trạng mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng môi trường sống. Những khu vực có mật độ cây dày, tập trung đông dân cư sẽ được ưu tiên kiểm tra, rà soát.

Hoa sữa trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ, TP Hà Nội). Ảnh: Thế Bằng/VnExpress

Theo thống kê, Thủ đô hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bố trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Các tuyến phố có loài cây này gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội ngày 14-10, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây đến những vị trí phù hợp, đồng thời trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan và phù hợp quy hoạch.

Ngày 15-10, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong đó, những khu vực gần nhà ở, trường học, bệnh viện và các địa điểm nhận nhiều phản ánh về mùi hoa sữa sẽ được chú trọng rà soát.

Các đơn vị liên quan cũng được giao nghiên cứu biện pháp kỹ thuật, trong đó có việc cắt tỉa hợp lý các chùm hoa nhằm giảm mùi hương trong mùa hoa nở.

Người dân dùng vòi nước xịt rụng hoa sữa nhằm giảm mùi nồng nặc. Ảnh: DNCS

Thực tế, tình trạng hoa sữa nở rộ với mật độ dày đã gây không ít phiền toái cho người dân tại một số khu đô thị. Tại khu vực Bắc Linh Đàm, người dân phản ánh mùi hoa sữa từ những cây trồng gần chung cư lan vào căn hộ, khiến nhiều gia đình phải đóng kín cửa để hạn chế mùi. Một số nơi còn sử dụng vòi nước phun lên tán cây nhằm làm rụng bớt hoa.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh việc điều chỉnh cần được thực hiện trên cơ sở đánh giá cụ thể, tránh dịch chuyển hoặc thay thế cây xanh đồng loạt, thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Mục tiêu là giảm tình trạng mùi hương quá nồng tại những nơi trồng hoa sữa dày đặc, đồng thời bảo tồn nét đặc trưng của loài cây gắn liền với mùa thu Hà Nội.

Trước đó, năm 2019, gần 100 cây hoa sữa trên đường Trích Sài, ven Hồ Tây, từng được đánh chuyển đến khu vực bãi rác Nam Sơn sau khi người dân phản ánh mùi hương ảnh hưởng đến cuộc sống.