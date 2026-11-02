Hẹn nhau giữa mùa vàng Chư Đang Ya

(GLO)- Mùa hoa dã quỳ lại nhuộm vàng những triền núi lửa Chư Đang Ya, mang theo bước chân của đông đảo du khách đến với vùng đất đại ngàn. Giữa sắc màu thiên nhiên, những hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm bản địa mở ra hành trình khám phá đại ngàn nhiều cảm xúc.
Mùa hoa dã quỳ năm nay càng thêm ý nghĩa với cộng đồng người Jrai tại làng Ia Gri khi bà con vui mừng đón nhà rông mới do UBND tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng. Niềm vui ấy được nhân lên trong lễ mừng nhà rông mới với tiếng cồng chiêng ngân vang và những nghi thức truyền thống. Đây cũng là dịp để du khách hòa mình vào không gian văn hóa làng, tìm hiểu phong tục, tập quán và cảm nhận đời sống tinh thần giàu bản sắc của người Jrai.
Chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Chư Đang Ya còn mở ra nhiều trải nghiệm dành cho du khách. Các hoạt động thể thao, không gian giới thiệu ẩm thực, sản phẩm địa phương cùng những chương trình văn nghệ, giao lưu cồng chiêng tạo nên không khí sôi nổi, giúp du khách vừa thưởng ngoạn cảnh sắc mùa hoa, vừa hòa mình vào nhịp sống văn hóa của cộng đồng bản địa.
(GLO)- Từ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đến không gian văn hóa Jrai giàu bản sắc, Hội chợ OCOP và Đặc sản ẩm thực Phố núi Pleiku năm 2026 tạo cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa; đồng thời mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Phố núi.
(GLO)- Chiều 17-10, chương trình Farm Trip - Trải nghiệm chuỗi giá trị nông sản Gia Lai đã diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.
(GLO)- Tối 16-10, tại Khách sạn ANYA Premier (phường Quy Nhơn Nam), chương trình Gala giao lưu và quảng diễn ẩm thực đã diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.
(GLO)- Từ những đêm diễn sân khấu truyền thống tại phường Quy Nhơn Nam đến không gian cà phê kết hợp trải nghiệm văn hóa ở phường Pleiku, Gia Lai đang mang đến cho người dân và du khách nhiều lựa chọn thư giãn, thưởng thức nghệ thuật.
(GLO)- Những khối gỗ và dụng cụ tạo hình trở thành điểm bắt đầu cho những trải nghiệm mới trong chương trình “Gỗ kể chuyện đại ngàn” tại Lem Coffee (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Người tham gia tìm thấy niềm vui từ việc tự tay hoàn thiện một phần sản phẩm.
(GLO)- Những ngày đầu tháng 10, trên các sườn núi Cát Hải (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), những tán bằng lăng rừng đồng loạt khoe sắc tím hồng, nổi bật giữa màu xanh của núi đồi, tạo nên bức tranh phong cảnh đầy sức sống.
(GLO)- Với diện tích gần 42.000 ha, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh không chỉ là những cánh rừng tự nhiên rộng lớn, mà còn có một phần diện tích đất sản xuất xen kẽ bên trong. Sự gắn bó giữa con người, sinh kế và không gian thiên nhiên đặc trưng đã tạo nên sắc màu đời sống dung dị giữa đại ngàn.
(GLO)- Sáng 25-9, tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp (IRD) phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức khai mạc triển lãm “Đầm Thị Nại: Di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ”.
(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…
(GLO)- Diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-9, Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026 đã mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng mới bên dòng sông Hà Thanh, đồng thời tạo thêm điểm gặp gỡ, giao lưu, kết nối người dân giữa phường Quy Nhơn với Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Tối 11-9, tại làng Vĩnh An (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai), chương trình “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đã diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút người dân và du khách tham gia.
(GLO)- Tối 11-9, tại làng Vĩnh An (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra chương trình "Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm". Người dân và du khách sẽ có dịp trải nghiệm với nhiều chương trình phong phú, mang đậm bản sắc địa phương.
(GLO)- Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 là dịp để người dân, du khách có những hành trình nghỉ ngơi, khám phá dài ngày. Cùng với các điểm đến ven biển và khu vực trung tâm, một số tuyến đường kết nối các điểm tham quan được dự báo sẽ nhộn nhịp hơn thường ngày trong những ngày nghỉ lễ.
(GLO)- Giữa không gian xanh mát, chuỗi hoạt động được thiết kế xuyên suốt của Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng” kỳ vọng tạo thêm sức hút cho cao nguyên La Vuông, đưa nơi đây trở thành điểm hẹn hấp dẫn của du khách trong dịp Quốc khánh 2-9.
(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Gia Lai là điểm đến phù hợp với những người yêu thích trekking khi sở hữu nhiều cung đường từ núi cao, rừng nguyên sinh đến những đỉnh núi nằm ngay trong lòng đô thị.
(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 15-8. Đây là dịp tổng kết thành quả sáng tác mỹ thuật của khu vực và mở ra cơ hội giao lưu chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật địa phương.
(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét.
(GLO)- Cù Lao Xanh được biển cả ưu đãi nguồn hải sản tươi ngon từ những chuyến khai thác ven bờ trong ngày. Từ sản vật của biển, người dân địa phương chế biến thành nhiều món ăn mang hương vị riêng, góp thêm sức hấp dẫn để du khách khám phá và lưu giữ những trải nghiệm khó quên.
(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 chính thức diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh. Các đơn vị tổ chức, các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch đều sẵn sàng mang đến cho bạn hữu bốn phương trải nghiệm đẹp.