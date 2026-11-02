Hẹn nhau giữa mùa vàng Chư Đang Ya

(GLO)- Mùa hoa dã quỳ lại nhuộm vàng những triền núi lửa Chư Đang Ya, mang theo bước chân của đông đảo du khách đến với vùng đất đại ngàn. Giữa sắc màu thiên nhiên, những hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm bản địa mở ra hành trình khám phá đại ngàn nhiều cảm xúc.

Những ngày tháng 11, Chư Đang Ya (làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi sắc vàng hoa dã quỳ dần phủ kín các triền núi. Giữa không gian đại ngàn xanh thẳm, những vạt hoa vàng trải dài theo sườn núi, điểm tô cho cảnh sắc vùng cao nguyên một vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa rực rỡ. Mùa hoa cũng là dịp Chư Đang Ya đón bước chân của đông đảo du khách tìm về thưởng ngoạn. Ảnh: Hoàng Hoài

Ẩn dưới sắc vàng mùa hoa là dấu tích của một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động hàng triệu năm. Nhìn từ trên cao, Chư Đang Ya mang dáng hình chiếc bát úp khổng lồ, lòng chảo mở rộng giữa những triền núi thoai thoải. Qua bao mùa mưa nắng, nơi đây trở thành vùng đất canh tác trù phú, gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người Jrai. Năm 2018, Chư Đang Ya được tờ Daily Mail (Anh) bình chọn là một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới. Ảnh: Nguyễn Dũng

Mùa hoa dã quỳ nở rộ cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 đã đưa nơi đây thành điểm hẹn thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên và không khí lễ hội trên vùng đất đại ngàn. Ảnh: Hoàng Hoài

Mùa dã quỳ nở rộ cũng là mùa những cung đường Chư Đang Ya trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên. Du khách thong thả dừng chân bên những khóm hoa vàng, chọn cho mình một góc nhỏ để lưu lại khoảnh khắc giữa nắng trời và núi đồi cao nguyên. Ảnh: Chu Hằng

Mùa hoa dã quỳ năm nay càng thêm ý nghĩa với cộng đồng người Jrai tại làng Ia Gri khi bà con vui mừng đón nhà rông mới do UBND tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng. Niềm vui ấy được nhân lên trong lễ mừng nhà rông mới với tiếng cồng chiêng ngân vang và những nghi thức truyền thống. Đây cũng là dịp để du khách hòa mình vào không gian văn hóa làng, tìm hiểu phong tục, tập quán và cảm nhận đời sống tinh thần giàu bản sắc của người Jrai.

Lễ mừng nhà rông mới được cộng đồng người Jrai làng Ia Gri tổ chức theo các nghi thức truyền thống, thể hiện niềm vui khi có thêm không gian sinh hoạt chung của buôn làng, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, no đủ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Jrai, nhà rông là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết cộng đồng, diễn ra các hoạt động sinh hoạt chung và lưu giữ những phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi nhà rông mới hoàn thành, người dân tổ chức lễ cúng để bày tỏ lòng biết ơn các Yang (thần linh), cầu mong buôn làng bình an, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Ảnh: Hoàng Hoài

Chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Chư Đang Ya còn mở ra nhiều trải nghiệm dành cho du khách. Các hoạt động thể thao, không gian giới thiệu ẩm thực, sản phẩm địa phương cùng những chương trình văn nghệ, giao lưu cồng chiêng tạo nên không khí sôi nổi, giúp du khách vừa thưởng ngoạn cảnh sắc mùa hoa, vừa hòa mình vào nhịp sống văn hóa của cộng đồng bản địa.

Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa không gian lễ hội, kết nối nghệ nhân, người dân và du khách trong những điệu múa, nhịp xoang rộn ràng. Ảnh: Chu Hằng

Các gian hàng OCOP, nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống cũng thu hút du khách tham quan, tìm hiểu. Đây là cơ hội để địa phương quảng bá đặc sản, giới thiệu thành quả lao động và mở rộng cơ hội kết nối thị trường cho các chủ thể sản xuất. Ảnh: Hoàng Hoài