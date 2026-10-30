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Xã Biển Hồ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Sáng 30-10, tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), UBND xã Biển Hồ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, thu hút đông đảo người dân địa phương, khách du lịch trong và ngoài nước.

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Toàn cảnh lễ khai mạc chuỗi sự kiện tại xã Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dự khai mạc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng Ban tổ chức Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đang Ya, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân; phục dựng lễ cúng nhà rông mới của người Jrai; ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng.

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Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) cùng lãnh đạo các sở, ngành dự lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cùng với đó là các các hoạt động sôi nổi khác như Giải chạy Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn, giải thể thao các dân tộc thiểu số xã Biển Hồ, phiên chợ OCOP, giới thiệu đặc sản và ẩm thực truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ cho biết chuỗi hoạt động nhằm quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần hưởng ứng Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya gắn với Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

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Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng khai mạc chuỗi sự kiện tại xã Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo ông Sang, địa phương định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia gìn giữ di sản và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Việc đưa sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng vào khai thác được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để du khách trải nghiệm đời sống, văn hóa, ẩm thực và nghề truyền thống của người Jrai.

Đối với nhà rông làng Ia Gri, lãnh đạo xã mong muốn công trình sẽ được bà con khai thác, sử dụng hiệu quả, thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng; là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, trình diễn và truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

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Trao chứng nhận cho các gian hàng tham gia chuỗi sự kiện. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại chương trình, ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ, trao giấy chứng nhận cho các đoàn và gian hàng tham gia chuỗi sự kiện.

Sau lễ khai mạc, đông đảo du khách tham quan các gian hàng OCOP, thưởng thức ẩm thực truyền thống và khám phá núi lửa Chư Đang Ya. Trong mùa hoa dã quỳ, sắc vàng trên những triền núi góp phần tạo sức hút cho điểm đến, đồng thời mở ra cơ hội kết nối trải nghiệm thiên nhiên với khám phá văn hóa bản địa.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng-Tuần lễ hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya tại xã Biển Hồ:

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Rộn ràng lễ khai hội tại xã Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Gian hàng OCOP giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Các runner tham gia giải chạy Gia Lai City trail xem triển lãm Không gian văn hóa cồng chiêng tại lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Các gian hàng ẩm thực cùng sự thân thiện của người dân địa phương tạo ấn tượng với khách du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Bà con làng Ia Gri trình diễn nhạc cụ dân tộc dưới chân núi lửa phục vụ người dân và du khách
trong lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Đông đảo du khách check-in tại ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc
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Ảnh: Hoàng Ngọc
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