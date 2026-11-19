(GLO)- Giải thưởng Du lịch - Travel Awards 2026 chính thức được công bố tại Hà Nội ngày 17-11, mở đầu mùa giải đầu tiên nhằm tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những điểm đến, doanh nghiệp, sản phẩm, cá nhân và sáng kiến có đóng góp nổi bật cho ngành du lịch Việt Nam.

Với chủ đề “The First Signature - Dấu ấn tiên phong”, Travel Awards 2026 hướng đến những giá trị được tạo nên từ tinh thần đổi mới, sự kiên trì nâng cao chất lượng và khả năng kiến tạo trải nghiệm khác biệt. Giải thưởng không chỉ ghi nhận những sản phẩm, mô hình mới mà còn chú trọng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Giải thưởng Du lịch - Travel Awards 2026 có 15 hạng mục, chia thành 2 nhóm giải thưởng: trụ cột và tiên phong. Ảnh: VNE

Chương trình do Báo VnExpress và Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức; Viện Phát triển Du lịch Châu Á (ATI) tham gia với vai trò đơn vị đồng tổ chức, The Outbox Company (Outbox) là đối tác chuyên môn. Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA - thương hiệu Vacure:treat đồng hành cùng chương trình.

Travel Awards 2026 có 15 hạng mục, chia thành 2 nhóm giải thưởng: trụ cột và tiên phong.

Trong đó, nhóm giải thưởng trụ cột gồm 6 hạng mục: Điểm đến du lịch của năm (cấp tỉnh, thành phố); Doanh nghiệp lữ hành; Khách sạn; Khu nghỉ dưỡng (Resort); Hãng hàng không du lịch và Trải nghiệm du lịch của năm. Nhóm này tập trung ghi nhận những điểm đến, đơn vị và sản phẩm dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sức hút, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Nhóm giải thưởng tiên phong gồm 9 hạng mục: Nhân vật du lịch; Sáng kiến du lịch bền vững; Điểm đến du lịch xanh; Sản phẩm du lịch sáng tạo; Chuyển đổi số xuất sắc; Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu; Trải nghiệm ẩm thực du lịch; Gương mặt truyền thông du lịch (Đại sứ) và Chiến dịch quảng bá du lịch của năm.

Theo Ban tổ chức, kết quả được tổng hợp từ đánh giá của Hội đồng chuyên môn và khảo sát cộng đồng theo phương thức phù hợp với từng hạng mục. Sau quá trình đánh giá, tối đa 5 đề cử có kết quả nổi bật ở mỗi hạng mục được lựa chọn để vinh danh; đề cử đạt kết quả cao nhất nhận danh hiệu Top 1. Riêng hai hạng mục Nhân vật du lịch và Gương mặt truyền thông du lịch do Ban tổ chức phối hợp với Hội đồng chuyên môn đề cử.

Các ứng viên được xem xét trong kỳ đánh giá từ ngày 1-10-2025 đến 30-9-2026. Đối với hạng mục Điểm đến du lịch của năm, dữ liệu được đối chiếu dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề cử từ ngày 27-10 đến hết ngày 30-11-2026. Giai đoạn đánh giá của Hội đồng chuyên môn và khảo sát cộng đồng dự kiến diễn ra từ ngày 7-12 đến 31-12-2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 15-1-2027 tại Đà Nẵng.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, Travel Awards 2026 còn kết nối với các chương trình Vietnam Now, Travel Story, Travel Summit và Travel Expo, góp phần quảng bá điểm đến, lan tỏa câu chuyện du lịch, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp.