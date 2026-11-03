Đà Nẵng đứng thứ 7 trong Top 10 điểm đến xu hướng thế giới năm 2027

(GLO)- Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế khi được nền tảng tìm kiếm dịch vụ du lịch Skyscanner lựa chọn vào danh sách 10 điểm đến xu hướng thế giới năm 2027 (Trending Destinations 2027).

Với mức tăng trưởng 68% lượt tìm kiếm chuyến bay, thành phố biển miền Trung đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng và là đại diện duy nhất của Việt Nam, Đông Nam Á góp mặt.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên mức tăng trưởng lượt tìm kiếm vé máy bay khứ hồi trên nền tảng trong giai đoạn từ ngày 1-1 đến 17-6-2026, so sánh với cùng kỳ năm 2025, đồng thời xem xét mức độ phù hợp của từng điểm đến đối với nhu cầu du khách.

Đà Nẵng liên tục được gọi tên trong các bảng xếp hạng du lịch toàn cầu. Ảnh nguồn vinpearl.com

Đà Nẵng đứng thứ 7, cùng danh sách với nhiều địa danh quốc tế như Bishkek (Kyrgyzstan), Hurghada (Ai Cập), Malmö (Thụy Điển), Trapani (Ý), Samos (Hy Lạp) và Trùng Khánh (Trung Quốc). Đáng chú ý, mức tăng 68% về lượt tìm kiếm chuyến bay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với thành phố này.

Trong phần giới thiệu về Đà Nẵng, Skyscanner nhấn mạnh sự phong phú của các trải nghiệm, từ tận hưởng làn nước biển Mỹ Khê, khám phá Cầu Vàng đến thưởng thức hải sản trong không gian lung linh ánh đèn lồng. Đặc biệt, hình ảnh Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills được lựa chọn làm hình ảnh đại diện cho thành phố trong danh sách.

Không chỉ sở hữu lợi thế về du lịch biển và những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, Đà Nẵng còn có khả năng kết nối nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một hành trình. Du khách có thể khám phá cảnh quan thiên nhiên tại bán đảo Sơn Trà, tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, trải nghiệm không gian văn hóa tại phố cổ Hội An hay tìm hiểu những giá trị lịch sử, kiến trúc Chăm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm di sản, ẩm thực và đời sống bản địa tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến này. Đây cũng là những yếu tố phù hợp với xu hướng du lịch đang được Skyscanner đề cập trong báo cáo năm 2027.

Với thông điệp “Travel. Better spent.” (Chi tiêu tốt hơn cho những chuyến đi), báo cáo Travel Trends 2027 cho thấy du khách ngày càng chú trọng giá trị nhận được sau mỗi hành trình. Bên cạnh yếu tố chi phí, những trải nghiệm văn hóa, cơ hội khám phá vùng đất mới và các khoảnh khắc đáng nhớ đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến.

Bà Nà Hills. Ảnh nguồn: Auasia Travel

Không chỉ được Skyscanner vinh danh, Đà Nẵng còn góp mặt trong những danh sách điểm đến đáng chú ý khác dành cho năm 2027.

Trước đó, Lonely Planet đã lựa chọn Đà Nẵng vào danh sách Best in Travel 2027 gồm 50 điểm đến và trải nghiệm có khả năng truyền cảm hứng cho du khách trong năm tới. Thành phố được giới thiệu với thế mạnh về những bãi biển thư thái ngay trong đô thị và khả năng kết nối các điểm đến di sản được UNESCO công nhận.

Ngày 13-10-2026, Priceline cũng công bố báo cáo Where to Next? Travel Trends Report 2027, đưa Đà Nẵng vào danh sách 10 điểm đến nên du lịch trong năm tới. Trong nhóm 5 điểm đến quốc tế được lựa chọn, thành phố của Việt Nam đứng cùng Fes (Maroc), Innsbruck (Áo), Miches (Cộng hòa Dominica) và Adelaide (Australia).

Việc liên tiếp xuất hiện trong các lựa chọn của những nền tảng, tổ chức du lịch quốc tế cho thấy mức độ nhận diện và sức hấp dẫn ngày càng tăng của Đà Nẵng trên thị trường toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để thành phố tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, khai thác lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, di sản và ẩm thực, hướng đến thu hút thêm du khách quốc tế trong năm 2027.