Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng

(GLO)- Tháng 10-2026, Việt Nam đón 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, lượng khách quốc tế đạt 19,5 triệu lượt, tăng 13,8%.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 tiếp tục tăng trưởng, đưa tổng lượng khách trong 10 tháng lên 19,5 triệu lượt. Kết quả này tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam tiếp tục được duy trì.

Thủ đô Hà Nội có sức hút đặc biệt đối với du khách quốc tế. Ảnh: Phương Vi

Đáng chú ý, riêng trong tháng 10, lượng khách quốc tế đạt 1,85 triệu lượt, tăng 4,9% so với tháng 9 và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Cục Thống kê, kết quả tích cực của ngành du lịch đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, tình hình an ninh, an toàn và trật tự xã hội được bảo đảm là nền tảng quan trọng để Việt Nam thu hút khách quốc tế.

Cùng với đó, chính sách thị thực thuận lợi tạo điều kiện cho du khách nước ngoài đến Việt Nam; hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, trong khi các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực phong phú và chi phí du lịch hợp lý cũng góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Bên cạnh các yếu tố nền tảng, những sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế cũng tạo thêm sức hút cho du lịch Việt Nam. Trong tháng 10, hai đêm diễn của nhóm nhạc Big Bang tại Hà Nội được xác định là một trong những yếu tố góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Sự kết hợp giữa lợi thế điểm đến, chính sách tạo thuận lợi cho du khách và các hoạt động văn hóa, giải trí góp phần mở rộng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với thị trường quốc tế.

Trước đó, theo số liệu được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả 10 tháng tiếp tục cho thấy lượng khách quốc tế duy trì xu hướng tăng so với năm trước.

Để duy trì đà tăng trưởng, các lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và chi phí cần tiếp tục được phát huy, đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch.

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng, du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đây là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục khai thác các lợi thế sẵn có, đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trong thời gian tới.