Tối nay (25-10), Cao nguyên đá Đồng Văn rộn ràng khai hội hoa tam giác mạch

(GLO)- Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay (25-10) tại Quảng trường Thanh niên (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang), mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc cùng mùa hoa trải dài đến hết tháng 12.

Với chủ đề “Âm vang miền đá”, sự kiện là điểm nhấn trong mùa du lịch cuối năm, góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và tiềm năng du lịch của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII chính thức khai mạc tối 25-10 tại Quảng trường Thanh niên (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: BTC/VOV

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc bắt đầu lúc 20 giờ, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với hình thức biểu diễn đương đại. Các tiết mục có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sức sống của vùng cao nguyên đá.

Để phục vụ mùa lễ hội năm nay, tỉnh Tuyên Quang triển khai kế hoạch gieo trồng khoảng 400 ha hoa tam giác mạch tại các xã thuộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa được gieo trồng theo 3 đợt nhằm kéo dài thời gian khoe sắc từ tháng 10 đến hết tháng 12, tập trung nở rộ vào thời điểm khai mạc lễ hội.

Các điểm ngắm hoa được bố trí dọc tuyến quốc lộ 4C và tại nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như: Cổng trời, dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, Nhà của Pao, di tích Nhà Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú và tuyến đường xuống bến thuyền sông Nho Quế.

Những thảm hoa mềm mại giữa núi đá tai mèo tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa. Du khách có thể kết hợp ngắm hoa với khám phá kiến trúc nhà ở truyền thống, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc.

Bên cạnh đêm khai mạc, chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội được tổ chức tại nhiều địa phương, với các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian và giới thiệu nghề thủ công truyền thống.

Các hoạt động đáng chú ý gồm: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc; Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám; không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương và chương trình nhạc rock “Tinh thần đá” lần thứ hai.

Hoa tam giác mạch nở rộ vào tuần khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII. Ảnh: VOV

Du khách còn có cơ hội trải nghiệm các nghề truyền thống như dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát; thưởng thức bánh tam giác mạch cùng những món ăn đặc trưng vùng cao. Các hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian dự kiến tiếp tục diễn ra đến hết tháng 12-2026.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng cao, Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII còn hướng đến kết nối các điểm đến, phát huy giá trị di sản địa chất, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế cho người dân địa phương. Qua đó, Tuyên Quang kỳ vọng tiếp tục nâng cao sức hút du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn trong mùa du lịch cuối năm.