Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Du lịch

Tin tức

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Hòn đảo ở Việt Nam xếp số 1 những đảo đẹp nhất châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Top 10 đảo đẹp nhất châu Á của giải thưởng Lựa chọn của độc giả năm 2026 do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn đã vinh danh hòn đảo ở Việt Nam ở vị trí số 1, vượt qua loạt điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan, Philippines...

Giải thưởng hàng năm này dựa trên phiếu bầu của độc giả tạp chí du lịch Condé Nast Traveller, những người xếp hạng các điểm đến và khu nghỉ dưỡng theo trải nghiệm du lịch của riêng họ. Các đảo trên thế giới được xếp hạng chia theo nhiều khu vực như Mỹ, châu Âu, Caribbean và Đại Tây Dương, Úc và Thái Bình Dương, châu Á, Nam Mỹ, Trung Mỹ…

Với 95,26 điểm, Phú Quốc xếp vị trí số 1 ở châu Á; tiếp theo là đảo Boracay, Philippines 94,60 điểm; Palawan, Philippines 94,32 điểm; Langkawi, Malaysia 93,50 điểm; Koh Samui, Thái Lan 93,37 điểm; Bali, Indonesia 92,01 điểm; Phuket, Thái Lan 90,25 điểm; quần đảo Phi Phi, Thái Lan 89,64 điểm; quần đảo Andaman, Ấn Độ 88,99 điểm và Ko Pha Ngan, Thái Lan 86,90 điểm.

Hòn Đồi Mồi, một đảo nhỏ hoang sơ nằm ngoài khơi biển Phú Quốc. Ảnh: Bùi Văn Hải
Hòn Đồi Mồi, một đảo nhỏ hoang sơ nằm ngoài khơi biển Phú Quốc. Ảnh: Bùi Văn Hải

Đây là lần đầu tiên Phú Quốc vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những đảo đẹp nhất châu Á của Condé Nast Traveller. Trong bài viết trước đây, tạp chí này từng ca ngợi Phú Quốc là hòn đảo phủ đầy rừng rậm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Việt Nam, chỉ cách TP.HCM một giờ bay. Mặc dù diện tích xấp xỉ Phuket, nhưng các bãi biển ở đây ít bị tàn phá hơn nhiều và vùng đất từng yên tĩnh này đang trên đà phát triển nhanh chóng. Phú Quốc cực kỳ nổi tiếng với hải sản, hạt tiêu cay nồng và nước mắm ngon nhất thế giới, một nền tảng của ẩm thực Việt Nam. Du khách hãy đặt hai đêm nghỉ tại bãi biển, và khám phá đồn điền tiêu và chợ ven sông Dương Đông nhộn nhịp, cùng với một chuyến lái xe xuyên rừng mưa trong công viên quốc gia để tìm hiểu về loài khỉ đuôi dài hay các loài chim nhiệt đới. Hoặc đơn giản là ra bãi biển và tạm quên đi chốn thị thành...

Phú Quốc đang triển khai hàng loạt công trình thế kỷ phục vụ APEC 2027, như mở rộng sân bay, xây dựng tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng chuẩn bị hoàn thành...

Theo Vi Nguyễn (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

APEC 2027 đang thay đổi hạ tầng Phú Quốc ra sao?

APEC 2027 đang thay đổi hạ tầng Phú Quốc ra sao?

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, hàng không, trung tâm hội nghị, điện, nước và xử lý môi trường đang được đẩy nhanh tại Phú Quốc để phục vụ APEC 2027. Những công trình này đồng thời tạo nền tảng hạ tầng mới cho đảo trong giai đoạn phát triển dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã đoạn nào cấm xe 24/24h?

Đi chơi Trung thu phố Hàng Mã, đoạn nào cấm xe 24/24h?

Tin tức

(GLO)- UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết phường sẽ tổ chức chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã phục vụ người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa truyền thống đến hết ngày 25-9.

Trạm Y tế phường Hội Phú phối hợp với các trường học triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Phường Hội Phú khám sức khỏe định kỳ cho hơn 12.000 học sinh

Tin tức

(GLO)- Trạm Y tế phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2026-2027. Đợt khám được thực hiện từ nay đến hết tháng 10-2026, với mục tiêu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Gia Lai - Rực rỡ sắc màu văn hóa

Gia Lai - Rực rỡ sắc màu văn hóa

Tin tức

(GLO)- Tối 7-9, chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Rực rỡ sắc màu” đã mang những giá trị văn hóa đặc trưng từ nhiều vùng miền hội tụ tại Gia Lai, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước giàu bản sắc đến người dân và du khách.

Quốc khánh 2-9, Gia Lai có những sự kiện gì?

Quốc khánh 2-9, Gia Lai có những sự kiện gì?

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày. Tại Gia Lai, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm sinh vật cảnh, thưởng lãm “Ngàn hoa về phố biển”, tìm hiểu hơn 150 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch khác.

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Tin tức

Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được khách Việt quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Đặc điểm chung của những địa điểm được yêu thích này là đường đi thuận tiện, sự kiện dày đặc và ngày càng nhiều trải nghiệm được đóng gói cho kỳ nghỉ 5 ngày.

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Tin tức

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

null