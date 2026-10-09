Hòn đảo ở Việt Nam xếp số 1 những đảo đẹp nhất châu Á

Top 10 đảo đẹp nhất châu Á của giải thưởng Lựa chọn của độc giả năm 2026 do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn đã vinh danh hòn đảo ở Việt Nam ở vị trí số 1, vượt qua loạt điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan, Philippines...

Giải thưởng hàng năm này dựa trên phiếu bầu của độc giả tạp chí du lịch Condé Nast Traveller, những người xếp hạng các điểm đến và khu nghỉ dưỡng theo trải nghiệm du lịch của riêng họ. Các đảo trên thế giới được xếp hạng chia theo nhiều khu vực như Mỹ, châu Âu, Caribbean và Đại Tây Dương, Úc và Thái Bình Dương, châu Á, Nam Mỹ, Trung Mỹ…

Với 95,26 điểm, Phú Quốc xếp vị trí số 1 ở châu Á; tiếp theo là đảo Boracay, Philippines 94,60 điểm; Palawan, Philippines 94,32 điểm; Langkawi, Malaysia 93,50 điểm; Koh Samui, Thái Lan 93,37 điểm; Bali, Indonesia 92,01 điểm; Phuket, Thái Lan 90,25 điểm; quần đảo Phi Phi, Thái Lan 89,64 điểm; quần đảo Andaman, Ấn Độ 88,99 điểm và Ko Pha Ngan, Thái Lan 86,90 điểm.

Hòn Đồi Mồi, một đảo nhỏ hoang sơ nằm ngoài khơi biển Phú Quốc. Ảnh: Bùi Văn Hải

Đây là lần đầu tiên Phú Quốc vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những đảo đẹp nhất châu Á của Condé Nast Traveller. Trong bài viết trước đây, tạp chí này từng ca ngợi Phú Quốc là hòn đảo phủ đầy rừng rậm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Việt Nam, chỉ cách TP.HCM một giờ bay. Mặc dù diện tích xấp xỉ Phuket, nhưng các bãi biển ở đây ít bị tàn phá hơn nhiều và vùng đất từng yên tĩnh này đang trên đà phát triển nhanh chóng. Phú Quốc cực kỳ nổi tiếng với hải sản, hạt tiêu cay nồng và nước mắm ngon nhất thế giới, một nền tảng của ẩm thực Việt Nam. Du khách hãy đặt hai đêm nghỉ tại bãi biển, và khám phá đồn điền tiêu và chợ ven sông Dương Đông nhộn nhịp, cùng với một chuyến lái xe xuyên rừng mưa trong công viên quốc gia để tìm hiểu về loài khỉ đuôi dài hay các loài chim nhiệt đới. Hoặc đơn giản là ra bãi biển và tạm quên đi chốn thị thành...

Phú Quốc đang triển khai hàng loạt công trình thế kỷ phục vụ APEC 2027, như mở rộng sân bay, xây dựng tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng chuẩn bị hoàn thành...

Theo Vi Nguyễn (TNO)