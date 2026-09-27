APEC 2027 đang thay đổi hạ tầng Phú Quốc ra sao?

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, hàng không, trung tâm hội nghị, điện, nước và xử lý môi trường đang được đẩy nhanh tại Phú Quốc để phục vụ APEC 2027. Những công trình này đồng thời tạo nền tảng hạ tầng mới cho đảo trong giai đoạn phát triển dài hạn.

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Từ sân bay, các tuyến đường kết nối đến trung tâm hội nghị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, diện mạo đô thị trên đảo đang thay đổi rõ nét.

Một trong những dự án quan trọng nhất là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Dự án có quy mô 1.050 ha, trong đó giai đoạn 1 hướng tới nâng công suất phục vụ lên 20-24 triệu lượt khách/năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước.

Các đại dự án APEC tại Phú Quốc đang được chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực tăng tốc thi công. Ảnh: PV/Vietnam+

Theo cập nhật tháng 9-2026, phần kết cấu bê tông của nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%, công tác xây trát và hoàn thiện đạt khoảng 95%, hệ thống xử lý hành lý đạt khoảng 60%. Giai đoạn 1 dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4-2027.

Cùng với đó, phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay đang được nghiên cứu, bổ sung một số tuyến đường công vụ, điều chỉnh giao thông nội cảng và bố trí lại một số khu vực đỗ xe để đồng bộ với Nhà ga T2, đáp ứng yêu cầu khai thác và bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ APEC 2027.

Hạ tầng đường bộ cũng đang được tổ chức lại theo hướng quy mô lớn và đồng bộ hơn. Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT975 có mặt cắt rộng 62 m, gồm 10 làn xe cơ giới và tích hợp tuyến đường sắt nhẹ LRT ở dải phân cách giữa.

Đầu tháng 9, hạng mục hào kỹ thuật của dự án đạt khoảng 65%, hệ thống thoát nước dọc gần 50%, các hạng mục nền móng đường khoảng 50%. Tuyến đường được kỳ vọng hình thành trục kết nối hiện đại giữa sân bay và khu vực Trung tâm Hội nghị APEC.

Trong khi đó, tuyến đường sắt nhẹ LRT dài 17,59 km đang tăng tốc lắp đặt ray. Mục tiêu đặt ra là hoàn tất hệ thống ray trong khoảng 6 tháng và hướng tới chạy thử vào tháng 7-2027.

Không chỉ tập trung vào giao thông, Phú Quốc đang đồng thời hoàn thiện Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà biểu diễn đa năng, các khu lưu trú và những công trình đô thị liên quan.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cũng đang được đồng loạt tăng tốc để về đích nhằm phục vụ Hội nghị APEC. Ảnh: PV/Vietnam+

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến đầu tháng 8, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% phần kết cấu bê tông cốt thép và 93% kết cấu thép; Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% phần bê tông cốt thép. Nhiều dự án khác như Đại lộ APEC, khu tái định cư An Thới và các khu lưu trú cũng được triển khai đồng thời.

Hạ tầng điện, nước và môi trường cũng được đưa vào nhóm ưu tiên. Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 28-8-2026 bổ sung dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới, gồm 2 trạm với tổng công suất 15.000 m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư sơ bộ 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 8-2027.

Trước đó, các công trình điện trọng điểm cũng được triển khai nhằm nâng khả năng cấp điện cho Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu phát triển và phục vụ APEC 2027.

Theo thông tin từ Chính phủ, các dự án phục vụ APEC không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của một sự kiện đối ngoại lớn mà còn được định hướng tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc, từ giao thông, hàng không, đô thị đến môi trường và các dịch vụ thiết yếu.