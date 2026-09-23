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Phường Pleiku thu ngân sách đạt 135% kế hoạch tỉnh giao

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ANH HUY ANH HUY
PHƯƠNG THẢO
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(GLO)- Chiều 23-9, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng, UBND phường Pleiku triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển ổn định.

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Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 7.350 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 404,779 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch tỉnh giao và 117% kế hoạch HĐND phường giao. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku tiếp nhận và giải quyết 9.495 hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND phường. Trong đó, 9.255 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, 240 hồ sơ trễ hạn, 212 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Toàn phường có 881 hộ kinh doanh và 122 doanh nghiệp thành lập mới. Đến nay, phường Pleiku có 1.704 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và 3.652 hộ kinh doanh đang hoạt động.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường Pleiku tập trung rà soát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, gắn phát triển du lịch với thương mại, sản phẩm OCOP và kinh tế ban đêm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

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