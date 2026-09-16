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Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 740 tỷ đồng tại đường Nguyễn Văn Linh

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3900/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú.

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Đường Nguyễn Văn Linh là trục giao thông nội thị quan trọng đi qua 2 phường Hội Phú và Diên Hồng. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú có tổng kinh phí hơn 740 tỷ đồng, do Công ty TNHH Happy House GL làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích khoảng 11.953 m2. Ranh giới dự án phía Đông giáp đường Quy hoạch D3 (lộ giới 11,5 mét); phía Tây giáp cảnh quan cây xanh dọc suối; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đường Lê Thị Riêng nối dài (lộ giới 12 mét); phía Bắc giáp đường Nguyễn Văn Linh (lộ giới 35 mét).

Dự án bao gồm 2 khối chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, với 546 căn hộ; nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình phục vụ trực tiếp cho khu chung cư. Nhà ở liên kế thương mại cao 5 tầng, với khoảng 10 căn. Dự án dành khoảng 27,24% diện tích khu đất để trồng cây xanh, khoảng 34,6% diện tích khu đất dành cho giao thông nội bộ, sân bãi.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ dự kiến, từ tháng 9 - 2026 đến tháng 2 - 2027 hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy… Từ tháng 3-2027 đến tháng 5-2029 tập trung thi công hoàn thiện 2 khối chung cư 15 tầng, dãy nhà liên kế và toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Từ tháng 6-2029 đến tháng 9-2029, hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thành chỉ tiêu theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ; đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030, giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng có đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định.

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