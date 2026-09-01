Từ vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai: Khi nào một tuyến đường đủ điều kiện mở cho xe chạy?

(GLO)- Vụ tai nạn xe khách xảy ra rạng sáng 31-8 trên tuyến đường tránh phía Tây Pleiku (tỉnh Gia Lai) một lần nữa đặt ra vấn đề về việc người và phương tiện tự ý đi vào những tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao và cho phép khai thác.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 3 giờ 10 phút ngày 31-8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km10+600 tuyến đường tránh phía Tây Pleiku, thuộc phường Hội Phú. Thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường này chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng; một số hạng mục vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Gia Lai xảy ra vào rạng sáng 31-8. Ảnh: Văn Ngọc

Công an tỉnh Gia Lai cho biết phương tiện không được tự ý lưu thông trên tuyến khi chưa được phép đưa vào khai thác. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trên thực tế, việc một công trình đường bộ hoàn thành thi công không đồng nghĩa với việc ngay lập tức được đưa vào sử dụng. Trước khi chính thức khai thác, công trình phải trải qua các bước quản lý, kiểm tra và bàn giao theo quy định.

Một trong những yêu cầu quan trọng là nghiệm thu công trình xây dựng. Theo quy định về bàn giao công trình xây dựng, công trình phải được nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác trước khi được đưa vào sử dụng.

Sau khi hoàn thành thi công, các công việc cần thiết cũng phải được thực hiện trước khi nghiệm thu và bàn giao, như thu dọn hiện trường, di chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu, thanh thải chướng ngại vật và khắc phục những hư hỏng liên quan đến quá trình thi công.

Cung đường Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) đang hoàn thiện các hạng mục cuối trước khi đưa vào khai thác. Ảnh: Phương Vi

Có thể khái quát quá trình một tuyến đường được đưa vào khai thác qua các bước chính sau:

Hoàn thành thi công theo thiết kế: Công trình và các hạng mục liên quan được thi công theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Khi hoàn thành, các hạng mục cần được kiểm tra, đánh giá chất lượng theo quy định.

Hoàn thiện các điều kiện an toàn: Trước khi đưa vào sử dụng, công trình cần bảo đảm điều kiện an toàn cho việc vận hành và khai thác. Tùy từng dự án, các hạng mục liên quan đến tổ chức giao thông, hồ sơ an toàn giao thông và những điều kiện kỹ thuật khác phải được hoàn thiện theo quy định.

Nghiệm thu công trình: Đây là bước xác nhận công trình đã được thực hiện theo các yêu cầu, điều kiện để hoàn thành hạng mục hoặc công trình xây dựng và đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Bàn giao công trình: Sau khi tổ chức nghiệm thu, công trình được bàn giao theo quy định. Việc bàn giao phải được lập thành biên bản. Trường hợp chủ đầu tư không đồng thời là đơn vị quản lý, sử dụng thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình cho chủ quản lý, sử dụng sau khi tổ chức nghiệm thu.

Đưa vào quản lý, vận hành và khai thác: Sau khi hoàn tất các thủ tục, yêu cầu cần thiết, tuyến đường mới được đưa vào quản lý, vận hành và khai thác phục vụ giao thông.

Một tuyến đường đang thi công hoặc đã hoàn thành phần lớn khối lượng nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao có thể vẫn còn những hạng mục chưa hoàn thiện. Điều kiện tổ chức giao thông, các yêu cầu an toàn và việc quản lý, vận hành công trình cũng có thể chưa được thiết lập đầy đủ.

Quy định về công trình đường bộ nêu rõ, với công trình đã hoàn thành thi công nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao, chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao để đưa công trình vào khai thác theo quy định. Trước thời điểm đó, việc quản lý an toàn và các điều kiện liên quan vẫn phải được bảo đảm theo tình trạng thực tế của công trình.

Do đó, người dân, doanh nghiệp và các đơn vị vận tải không tự ý lưu thông trên những tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao và cho phép khai thác. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện cần chủ động tìm hiểu tình trạng khai thác của tuyến đường, lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là với các tuyến đang thi công, hoàn thiện hoặc chưa được phép đưa vào sử dụng.